Târgurile de Crăciun au fost luate cu asalt de turiști

Bucureștenii care nu au plecat la munte în minivacanța de 1 decembrie sau turiștii care au ales să viziteze capitala, au dat buzna aseară la Târgurile de Crăciun din oraș.

Oamenii au renunțat la Centrul Vechi pentru a intra în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Sute de persoane s-au bucurat de aromele și de luminițele festive.

Pe străzile pietruite din Centrul Vechi al capitalei se zăreau ici şi colo câteva persoane iar la terase nu mai era forfotă de zilele trecute.

Asta pentru că bucureştenii care au rămas în oraş în această minivacanţă de 1 decembrie și turiştii au preferat să îşi petreacă seara la Târgul de Crăciun deschis în Piaţa Universităţii.

În căsuţele de lemn au găsit vin fiert cu scorţişoară, ciocolată de casă, plăcinte, mâncare tradiţională, dar şi numeroase cadouri pentru cei dragi.

Copil şi mama: „Mi-au cumpărat o căsuţă din turtă dulce. E minunat să simţim sărbătorile şi de-aia ne-am şi grăbit, să fim siguri că nu se închide”.

Băiat: „Mâncare bună, băutură bună, muzică, da, este bine făcut. Vom sta în seara asta şi mâine vom pleca spre casă”.

Producător de vinuri: „Muzica frumoasă, ambient plăcut, vin bun, clienţi care sunt satisfăcuţi de acest produs pe care îl oferim”.

Printre vizitatori s-au aflat şi străini.

Străin: ”It's a beautiful place, i pretty like it, it's very interesting."

Accesul la târg se face pe baza biletului de intrare, care online costa 5 lei, iar la faţa locului - 7 şi certificatul verde este obligatoriu.