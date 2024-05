Un ucrainean a detonat o petardă în părțile intime ale soției moldovence. Femeia a fost la un pas de moarte

Tribunalul regional din Pilsen a început miercuri audierea ucraineanului. Potrivit acuzării, anul trecut a introdus o petardă în părțile intime ale soției sale pe care o legase de pat, la un hostel din Kožlany, regiunea Plzeň.

Acuzatul susține că a dat foc petardei din greșeală, dar procurorii cred că fapta a fost intenționată, solicitând o pedeapsă extraordinară de 20 de ani pentru inculpat, urmată de expulzare, arată publicația denik.cz.

Oleksandr S. (36 de ani) locuia de mai mulți ani în Ucraina împreună cu soția sa moldoveancă, dar venise în Cehia pentru a munci. Când a început războiul în țara sa natală, soția sa și fiul lor mic au plecat și ei în Republica Cehă. Ei locuiau împreună în nordul orașului Pilsen. Anul trecut, însă, femeia și-a dus fiul la bunica ei și l-a părăsit în septembrie. Moldoveanca a explicat în fața instanței că se certau mereu și o bătea.

În seara zilei de 30 septembrie femeia s-a dus să-l vadă. La început au vorbit și chiar au făcut dragoste, dar când ea a refuzat să se întoarcă la el, el i-a făcut un lucru care i-a șocat până și pe criminaliștii experimentați.

„Inculpatul, din motive care nu au fost identificate cu precizie, și-a legat soția cu bandă adezivă pentru a o împiedica să riposteze, iar apoi i-a introdus o petardă în zona genitală și a aprins-o, deși realiza că explozia petardei ar putea ucide victima", a declarat procurorul Martin Rykl. Acesta a adăugat că, în urma exploziei petardei, soția lui Oleksandr S. a suferit răni extinse în zona vaginală și a trebuit să fie supusă unei intervenții chirurgicale de urgență la Spitalul Universitar din Plzeň, și numai datorită asistenței medicale prompte și de înaltă specialitate nu a murit ca urmare a pierderii de sânge, din cauza multiplelor rupturi ale peretelui vaginal. Fapta bărbatului a fost astfel încadrată la tentativa de omor.

Inculpatul a invocat un joc sexual

Inculpatul a mărturisit doar parțial fapta. „Eram la o petrecere aniversară când soția mea m-a sunat să mă anunțe că este acasă. Am gătit o cină romantică, iar ea a făcut un duș. După masă, am convins-o să ne jucăm, chiar dacă la început ea nu a vrut. S-a întins pe pat, i-am legat mâinile și i-am pus călușul, nu a opus rezistență. Era o petardă într-o pungă lângă pat, am scos-o și am băgat-o în ea, mi s-a părut amuzant la momentul respectiv. Dar ea a vrut să o scot, a țipat pentru că nu mai avea călușul în gură. Era întuneric, am aprins bricheta și aluat foc petarda. Am fost șocat, nu știam ce să fac. Când am încercat să scot petarda, aceasta a explodat. (...) Regret foarte mult, este vina mea", a declarat Oleksandr S. în fața instanței.

Mărturia victimei a fost diferită. Ea a spus că venise să își ia actele de la căminul din Plzeň unde se mutase. La început totul a fost calm, soțul ei a prăjit ouă, au vorbit. Apoi au făcut chiar și dragoste. Dar când ea i-a spus că nu se mai întoarce la el, că are nevoie de timp să se gândească mai bine, el a răbufnit. Mai întâi, a lovit-o cu pumnul în tâmplă până i-a dat sângele, apoi i-a băgat o cârpă în gură și i-a înfășurat un carton în jurul capului, legându-i și mâinile la spate. „M-a aruncat pe pat, stăteam întinsă pe burtă. Mi-a împins chiloții în jos și a pus o petardă în mine, apoi a aprins-o. A pus-o înăuntru. A fost o explozie, îmi curgea sângele. Apoi mi-a eliberat gura și m-a dezlegat", a povestit femeia, adăugând că l-a implorat în zadar să cheme o ambulanță. El i-a pus o cârpă între picioare și a crezut că poate scăpa cu bine.

După aproximativ 10 minute, i s-a făcut milă de femeie, care a spus că se temea că va muri, și a dus-o la spital. Moldoveanca a declarat în fața instanței că nu era prima dată când acesta îi introducea o petardă în părțile intime. O mai făcuse în Ucraina, dar nu a aprins-o.

Cu toate acestea, bărbatul a negat acest lucru, precum și alte câteva lucruri din declarația ei. Acuzarea solicită 20 de ani de închisoare, iar femeia aproximativ 50.000 de euro daune.

