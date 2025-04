Ultimul mesaj al Papei Francisc. Ce le-a transmis credincioșilor. FOTO&VIDEO

Papa Francisc se afla în convalescenţă după pneumonia gravă de care a suferit recent. Suveranul Pontif şi-a făcut apariţia la balconul bazilicii Sfântul Petru de la Vatican, duminică, la scurt timp după ora 12:00 (10:00 GMT), la sfârşitul liturghiei pascale, pentru a oferi binecuvântarea tradiţională "Urbi et Orbi", transmit agenţiile AFP şi EFE.

"Good morning and happy Easter." The moment Pope Francis appears at the balcony overlooking St. Peter's Square before handing over his Urbi et Orbi to the master of ceremonies to read. pic.twitter.com/3ALrD9AY5A