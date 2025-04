Funeraliile Papei Francisc vor fi diferite față de cele ale predecesorilor. Chiar el a schimbat regulile

Suveranul Pontif s-a stins luni dimineață, la doar o zi după ce a ieșit pentru ultima oară printre miile de oameni adunați cu ocazia Paștelui, în Piața Sfântul Petru.

Trupul neînsuflețit va fi depus miercuri în Bazilica Sfântul Petru, iar funeraliile vor avea loc peste câteva zile, în Basilica Santa Maria Maggiore din Roma.

Va fi prima dată în ultimul secol când un Suveran Pontif este înhumat în afara Vaticanului.

După ce clopotele de la Vatican au anunțat lumii întregi că tronul papal a rămas liber, mii de oameni s-au adunat aseară în piața Sfântul Petru, la o rugăciune în onoarea Sfântului Părinte.

Bărbat: „Papa Francisc a însemnat foarte mult pentru noi, tinerii. A fost o figură importantă și pentru știință. A lărgit orizonturile Bisericii. A fost deschis față de diversitate.”

Femeie: „Cu siguranță, a fost aproape de cei mai vulnerabili și se ruga și pentru asistentele medicale... iar eu sunt asistentă. A fost aproape de cei săraci.”

Ceremonia solemnă a fost condusă de cardinalul Mauro Gambetti, decanul Catedralei Sfântul Petru.

Cardinal Mauro Gambetti, decanul Catedralei Sf. Petru: „Cred că toți purtăm încă în inimă cuvintele pe care Papa Francisc ni le-a spus de atâtea ori: „Nu uitați să vă rugați pentru mine”. Și vrem să facem asta în mod special în această seară, să-l însoțim în Paștele său, cu credința în Hristos cel Înviat, pe care îl sărbătorim în această zi sfântă de Paște. Știm că moartea nu este o ușă care se închide, ci intrarea în Ierusalimul ceresc."

Potrivit raportului medico-legal dat publicității de Vatican, Papa Francisc a încetat din viață în apartamentul său, din cauza unui accident vascular cerebral și a unui colaps cardiovascular.

Cardinal Kevin Ferrell, șambelanul Papei Francisc: „Dragi frați și surori, cu profundă durere, sunt silit să anunț moartea Sfântului Părinte Francisc. La ora 07:35 în această dimineață, episcopul Romei, Francisc, s-a întors în casa Tatălui său. Și-a dedicat întreaga viață slujirii lui Dumnezeu și Bisericii Sale. Ne-a învățat să trăim potrivit valorilor Evangheliei, cu fidelitate, curaj și iubire universală, mai cu seamă în favoarea celor sărmani și marginalizați. Cu imensă recunoștință pentru pilda lui de adevărat ucenic al Domnului Iisus, încredințăm sufletul Papei Francisc iubirii infinit milostive a Sfintei Treimi.”

La sfârșitul iernii, Papa a fost spitalizat timp de cinci săptămâni, din cauza unei duble pneumonii. Dar Suveranul Pontif avea și alte probleme de sănătate, mai vechi. În tinerețe i-a fost extirpată o bucată de plămân din cauza unei pleurezii, iar mai recent i-a fost îndepărtată o bucată de intestin. Avea de asemenea probleme cu genunchii, care l-au țintuit de mai mulți ani în scaun cu rotile.

În Testamentul său, Sfântul Părinte a ales ca loc de veci bazilica Santa Maria Maggiore, un loc de care a fost foarte apropiat pe parcursul vieții sale.

Arhiepiscop Rolandas Makrickas, decanul Catedralei St. Maria Maggiore: „Sfântul Părinte și-a exprimat dorința de a fi înmormântat în bazilica noastră. De fapt, am primit această indicație din partea lui încă din 2022. Mi-a spus că trebuie să pregătim locul unde să poată fi aproape de icoana Salus Populi Romani (n.r. icoana bizantină a Fecioarei Maria cu Pruncul). După ce a ales locul, am început pregătirile. A fost voința lui și așa am procedat. Sfântul Părinte era foarte atașat de Bazilica Santa Maria Maggiore. Din acest motiv a ales să fie înmormântat aici."

Maestrul de ceremonii de la Vatican, Diego Ravelli, a anunțat că trupul Papei Francisc va fi depus în capela reședinței sale, nu în Palatul Apostolic, așa cum se obișnuia înainte. Decizia a fost luată chiar de Papă, încă din timpul vieții. Cel care va supraveghea îndeaproape ceremoniile funerare este cardinalul Kevin Farrell, șambelanul Papei.

Nicole Winfield, The Associated Press: „Când va veni momentul să fie adus trupul în Biserică, cardinalul Farrell va conduce procesiunea și va prezida unele ritualuri înainte de înmormântare.”

Anul trecut, Papa Francisc a schimbat regulile funeraliilor papale, printr-un document oficial, și a cerut ca trupul său să fie expus într-un sicriu deschis, pentru ca oamenii să-și poată lua rămas-bun. A renunțat inclusiv la cele trei sicrie - din chiparos, stejar și plumb.

Claire Giangravè, reporter La Crux reporter: „Va fi un sicriu mult mai simplu, din lemn, care să-l arate ca pe un păstor, și nu ca pe papii de odinioară care aveau puterea lumească a statelor papale."

Papa Francisc a fost primul Suveran Pontif din America de Sud. A cucerit lumea prin simplitatea sa și prin grija față de cei săraci. În același timp, a stârnit nemulțumirea unor conservatori prin criticile sale la adresa capitalismului și a încălzirii globale.

Papa Francisc: „Aveți grijă de planeta noastră și unii de alții și nu uitați să vă rugați pentru mine!”

