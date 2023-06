Moment impresionant. Kourtney Kardashian a anunțat că este însărcinată, în timp ce soțul ei se afla pe scenă | GALERIE FOTO

Antreprenoarea și vedeta de reality-show a distribuit pe rețelele sale de socializare un videoclip în care se află în public la spectacol, sărind în sus de bucurie, în timp ce ține în mână o pancartă pe care scrie: „Travis, sunt însărcinată”, scrie CNN.

Kourtney Kardashian announces to Travis that she is pregnant #Kardashians pic.twitter.com/UScRSYlv7v