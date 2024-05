Festival de prăjituri cu rabarbăr la Saschiz, în onoarea Regelui Charles al III-lea. Localnicii au reinventat și pizza

Pentru a marca un an de la încoronarea monarhului care i-a adus faimă localității, gospodinele au pregătit prăjituri, dar și alte bunătăți cu rabarbăr, după rețete săsești.

Printre ele, prăjitura preferată de Rege, pe care a savurat-o când vizitat localitatea Saschiz.

A fost mare ospăț în curtea bisericii fortificate din Saschiz. Locul s-a umplut de aroma de rabarbăr, planta dulce - acrișoară care crește în toate grădinile familiilor săsești.

Gospodină: ”Prăjituri am pregătit din 400 de ouă, compot 100 de litri, la noi în zonă se făceau compot și prăjitură. Noi în fiecare an încercăm să facem ceva nou. Anul acesta am făcut de exemplu cozonac cu rabarbăr”.

Gospodină: ”Eu am făcut acasă, n-am putut să mă duc la șezătoare și am făcut acasă prăjitură cu bezea, rețeta clasică să zic. Am ajutat-o pe mama, apoi pe mătușa și acuma eu. Aici avem 1, 2, 3, 4, 5 feluri pe un platou, ne descurcăm”.

Gospodină: ”Fiecare a venit cu câte o rețetă, am încercat rețetele și acum am pus în practică”.

Pe lângă prăjituri apetisante, gospodinele au pregătit o ciorbă specială și pizza cu un sos deosebit.

Rabarbărul din Saschiz ajunge în toată țara

”Pregătim pizza cu rabarbăr, sosul de roșii am înlocuit cu un sos de rabarbăr, punem salam, cârnați, brânză maturată, toate le punem produse locale”.

Turiștii s-au grăbit să guste din prăjituri, așa că platourile s-au golit rapid.

Turist: ”Bun, foarte bun, delicios”.

”Reporter: Ce fel de prăjitură ați nimerit?

Turist: Cu rabarbăr evident, suntem la sărbătoarea rabarbărului. E foarte bună”.

Cei care au ajuns aici au avut ocazia să ia acasă planta specială și să o prepare în propria bucătărie. Anul acesta, un kilogram de rabarbăr costă 20 lei.

”Pentru prăjitură, am aflat câteva rețete de la doamnele din sat și am aflat câteva rețete”.

”Mi-am cumpărat rubarbăr, vrem să-l încercăm, vrem să facem un compot și o prăjiturică, nu am auzitt până acum de ele”.

Rabarbărul din zona Saschizului ajunge în toată țara. Dacă nu în formă de plantă crudă, atunci în formă de dulceață, sirop sau sos picant pentru friptură.

