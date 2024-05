Israelul a lansat un atac cu tancuri în Fâșia Gaza, după o noapte de bombardamente. Cel puțin 19 oameni au murit

Jabalia este cea mai mare dintre cele opt tabere istorice de refugiați din Gaza și găzduiește peste 100.000 de persoane, majoritatea fiind descendenți ai palestinienilor care au fost alungați din orașele și satele din ceea ce este acum Israelul în timpul războiului arabo-israelian din 1948, care a dus la crearea statului Israel.

Sâmbătă târziu, armata israeliană a declarat că forțele care operează în Jabalia împiedică Hamas, care controlează Gaza, să își restabilească capacitățile militare acolo.

"Am identificat în ultimele săptămâni încercări ale Hamas de a-și reabilita capacitățile militare în Jabalia. Operăm acolo pentru a elimina aceste încercări", a declarat contraamiralul Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, în timpul unui briefing pentru reporteri, potrivit Reuters.

Hagari a mai spus că forțele israeliene care operează în districtul Zeitoun din orașul Gaza au ucis aproximativ 30 de militanți palestinieni.

"Bombardamentele din aer și de la sol nu s-au oprit de ieri, au bombardat peste tot, inclusiv în apropierea școlilor care adăpostesc oameni care și-au pierdut casele", a declarat Saed, în vârstă de 45 de ani, un locuitor din Jabalia.

AFP

"Războiul se reia, așa arată în Jabalia", a declarat el pentru Reuters prin intermediul unei aplicații de chat. "Noua incursiune obligă multe familii să evacueze".

Armata a trimis tancuri înapoi în Al-Zeitoun, o suburbie estică a orașului Gaza, precum și în Al-Sabra, unde rezidenții au raportat, de asemenea, bombardamente intense care au distrus mai multe case, inclusiv clădiri rezidențiale înalte.

Armata afirmase că a preluat controlul asupra majorității acestor zone cu câteva luni în urmă.

Tancurile nu au invadat estul orașului Deir Al-Balah, au declarat locuitorii și mass-media Hamas, dar unele tancuri și buldozere israeliene au pătruns în gardul de la periferia orașului, provocând un schimb de focuri cu luptătorii Hamas.

Într-un atac aerian efectuat sâmbătă seara târziu în Deir Al-Balah, doi medici, un tată și fiul său, au fost uciși, au declarat oficiali din domeniul sănătății.

Aripa armată a Hamas și a Jihadului Islamic a declarat că luptătorii lor au atacat forțele israeliene în mai multe zone din interiorul Gaza cu rachete antitanc și bombe de mortier, inclusiv în Rafah, anterior ultimul refugiu al palestinienilor, unde se adăposteau peste un milion de persoane.

Războiul a fost declanșat de un atac condus de Hamas asupra sudului Israelului, la 7 octombrie, în care au fost ucise aproximativ 1.200 de persoane și peste 250 de persoane au fost luate ostatice, potrivit bilanțurilor israeliene.

Operațiunea militară a Israelului în Gaza a ucis aproape 35.000 de palestinieni, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza. Bombardamentele au devastat enclava de coastă și au provocat o criză umanitară profundă.

Duminică, tot mai multe familii, estimate la câteva mii, părăseau Rafah pe măsură ce presiunea militară israeliană se intensifica.

Obuze de tancuri au aterizat în tot orașul, în timp ce armata a dat noi ordine de evacuare care au vizat unele cartiere din centrul orașului, care se învecinează cu Egiptul.

"În timp ce mă deplasam din Rafah, am trecut prin Khan Younis, am plâns, nu știam dacă plângeam pentru ceea ce treceam, pentru umilința și sentimentul de pierdere pe care îl simțeam sau pentru ceea ce am văzut", a declarat Tamer Al-Burai, un rezident din Gaza, care se refugiase în Rafah.

"Am văzut un oraș fantomă, toate clădirile de pe cele două părți ale drumului, cartiere întregi au fost distruse. Oamenii fug pentru a se pune în siguranță, știind că nu există niciun loc sigur, că nu există corturi și nici oameni care să aibă grijă de ei", a declarat el pentru Reuters.

Burai, un om de afaceri palestinian, a declarat că palestinienii au fost abandonați de lume și lăsați să își înfrunte destinul, în timp ce războiul a intrat în cea de-a opta lună, în condițiile în care puterile mondiale nu au reușit să pună capăt ostilităților, iar eforturile de mediere internațională pentru a ajunge la o încetare a focului s-au prăbușit din cauza disputelor dintre Hamas și Israel.

"Fără încetare a focului, fără o decizie a ONU, fără speranță", a spus el.

