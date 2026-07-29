Este o soluție practică atunci când vrei să adaugi preparatelor o aromă intensă de usturoi, fără să fie nevoie să cureți sau să toci cățeii proaspeți. Chiar și o cantitate mică este suficientă pentru a da mai multă savoare preparatelor. Dar ce conține, de fapt, usturoiul granulat?

Din ce se face usturoiul granulat

Indiferent dacă gătești des sau doar ocazional, este posibil să te fi întrebat care este diferența dintre pudra de usturoi și usturoiul granulat. Ambele se găsesc frecvent în bucătărie și sunt folosite pentru a da mai mult gust preparatelor. Deși sunt obținute printr-un proces asemănător, cele două produse nu sunt identice.

Iată ce trebuie să știi despre diferențele dintre pudra de usturoi și usturoiul granulat, cum se folosesc și în ce situații pot fi înlocuite unul cu celălalt.

Usturoiul granulat este obținut din căței de usturoi deshidratați, care sunt apoi mărunțiți până capătă forma unor granule mici. Înainte de uscare, usturoiul este curățat de coajă, iar procesul de deshidratare se realizează la temperaturi scăzute pentru a păstra cât mai bine aroma și proprietățile nutritive.

Textura usturoiului granulat seamănă cu cea a mălaiului fin, iar granulele au nevoie de puțin timp pentru a se hidrata în lichide. Din acest motiv, este potrivit pentru marinade, sosuri, supe și tocănițe. De asemenea, textura sa îl face o alegere bună pentru amestecurile de condimente și mixurile uscate pentru carne, deoarece granulele aderă mai bine la suprafața alimentelor decât pudra foarte fină.

Diferența dintre usturoiul granulat și pudra de usturoi

Pudra de usturoi este obținută din căței de usturoi care sunt tăiați, deshidratați în cuptor sau într-un deshidrator, apoi măcinați foarte fin. Produsul conține doar usturoi, fără sare sau alte condimente adăugate. Textura sa este asemănătoare cu cea a făinii sau a amidonului.

Fiind foarte fină, pudra de usturoi are o aromă mai concentrată, astfel că este nevoie de o cantitate mai mică în rețete. În plus, nu trebuie hidratată înainte de utilizare, deoarece își eliberează rapid aroma în preparat.

Pe de altă parte, dacă este folosită în mâncăruri care se gătesc mult timp, aroma intensă a pudrei de usturoi se poate diminua mai ușor pe parcursul preparării.

Dacă vrei să obții gustul de usturoi, dar nu ai la îndemână condimentul cerut în rețetă, pudra de usturoi și usturoiul granulat pot fi folosite una în locul celeilalte. Totuși, deoarece au texturi diferite, una este foarte fină, iar cealaltă este formată din granule, este important să ajustezi cantitatea.

În comparație cu usturoiul proaspăt, aproximativ 1/8 linguriță de pudră de usturoi sau 1/4 linguriță de usturoi granulat echivalează cu un cățel de usturoi. Asta înseamnă că, dacă înlocuiești pudra de usturoi cu usturoi granulat, trebuie să folosești o cantitate dublă. În schimb, dacă folosești pudră de usturoi în locul celui granulat, este suficientă jumătate din cantitatea indicată în rețetă.

De ce se întărește usturoiul granulat în borcan și cum îl salvezi

Pudra de usturoi sau usturoiul granulat are tendința să se întărească și să formeze cocoloașe mai ușor decât alte condimente, deoarece este obținută doar din usturoi proaspăt deshidratat și măcinat foarte fin. Usturoiul conține în mod natural o cantitate mare de uleiuri, amidon și zaharuri, iar atunci când este zdrobit sau ras eliberează mult lichid.

Prin deshidratare, o parte din lichid se evaporă, însă uleiurile rămân și absorb cu ușurință umiditatea din aer. Același fenomen apare și în cazul pudrei de ceapă, boiei, pudrei de chili, ghimbirului măcinat sau al unor semințe bogate în ulei, precum chimionul.

O metodă prin care poți reduce formarea cocoloașelor este să pui în recipientul cu pudră de usturoi trei sau patru boabe uscate de fasole. Pot fi folosite orice boabe uscate și nefierte, deoarece acestea absorb excesul de umiditate și ajută la prevenirea întăririi condimentului. Unii folosesc boabe de fasole roșie sau neagră în condimentele deschise la culoare și fasole albă în cele închise, pentru a le observa mai ușor.

Și câteva boabe de orez pot absorbi umiditatea, un truc folosit de mult timp și pentru solnițe. Totuși, boabele de fasole sunt mai ușor de îndepărtat atunci când iei condimentul și nu lasă urme de amidon, așa cum se poate întâmpla în cazul orezului.

Pentru a preveni formarea cocoloașelor, este recomandat ca pudra de usturoi și celelalte condimente măcinate fin să fie păstrate în recipiente închise ermetic, ferite de abur și umiditate. Evită să le depozitezi lângă aragaz, cuptorul cu microunde sau mașina de spălat vase. De asemenea, nu este indicat să presari condimentul direct deasupra unei oale fierbinți, deoarece aburul pătrunde în recipient. Cel mai bine este să cumperi cantități mai mici de condimente și să înlocuiești boabele de fasole de fiecare dată când reumpli recipientul.