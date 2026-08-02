”Modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure, aflat în misiune de prepoziționare în Republica Franceză, continuă intervențiile în Departamentul Var, unde acționează alături de pompierii francezi pentru limitarea și lichidarea incendiilor de vegetație care afectează regiunea”, anunță, duminică după-amiază, IGSU, scrie News.ro.

Sursa citată a precizat că, duminică, echipajele române au fost mobilizate în zona Correns–Châteauvert, unde s-a desfășurat o intervenție complexă, coordonată împreună cu autoritățile franceze.

”Operațiunea a implicat atât forțe terestre, cât și mijloace aeriene, respectiv elicoptere și avioane de stingere, care au acționat simultan pentru limitarea propagării incendiului. În timp ce aeronavele au executat aruncări succesive de apă asupra focarelor active de pe versanții greu accesibili, pompierii români și francezi au intervenit la sol pentru stingerea și răcirea zonelor afectate, realizarea liniilor de apărare și protejarea suprafețelor aflate în calea flăcărilor”, se mai arată în comunicatul de presă.

Misiunea principală a echipajelor a fost împiedicarea propagării incendiului din zona de vegetație uscată și livezi către masivul forestier din apropiere, unde extinderea focului ar fi putut genera un incendiu de amploare, cu consecințe semnificative asupra fondului forestier și a comunităților din vecinătate.

”Pentru atingerea acestui obiectiv, salvatorii au desfășurat dispozitive de intervenție pe teren deschis, asigurând alimentarea continuă cu apă și realizând o barieră de protecție între frontul de incendiu și zona împădurită. Acțiunea a urmărit, totodată, protejarea gospodăriilor aflate în proximitatea perimetrului afectat. Intervenția s-a desfășurat într-un mediu dificil, caracterizat de vegetație uscată și relief accidentat, factori care favorizează propagarea rapidă a incendiului și impun o coordonare permanentă între echipele de la sol și cele aeriene”, a mai transmis IGSU.

Instituția precizează că modulul român își continuă misiunea în deplină cooperare cu autoritățile franceze, contribuind la gestionarea situațiilor de urgență generate de incendiile de vegetație și la protejarea populației, a bunurilor și a mediului înconjurător.

Personalul și tehnica de intervenție se mențin în stare completă de operativitate, fiind pregătite să răspundă în continuare solicitărilor autorităților franceze, în funcție de evoluția situației din teren.