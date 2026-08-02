Un nou studiu realizat de o agenție de turism, pe baza unui sondaj la care au participat 9.000 de persoane din întreaga lume, arată ce îi determină pe tot mai mulți oameni să plece singuri în vacanță, potrivit Express.

Pentru mulți turiști, principalul motiv este libertatea. Aproximativ 32% dintre respondenți au declarat că apreciază independența pe care o oferă călătoriile pe cont propriu. Alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, iar 21% își doresc să cunoască oameni noi și să lege prietenii.

De la escapade urbane până la aventuri pe alte continente, călătoriile pe cont propriu le permit turiștilor să își stabilească singuri itinerariul și să descopere locurile în ritmul dorit. O planificare atentă poate reduce cheltuielile, iar platformele de rezervări facilitează compararea ofertelor pentru zboruri, hoteluri și pachete turistice, ajutând la găsirea celor mai avantajoase variante și la evitarea costurilor suplimentare percepute uneori pentru camerele ocupate de o singură persoană.

Potrivit clasamentului realizat de agenția de turism privind destinațiile recomandate pentru cei care călătoresc singuri în 2026, orașele europene rămân printre cele mai căutate. Lisabona se află în topul preferințelor, datorită combinației dintre obiectivele istorice, cultura locală și apropierea de litoral.

Turiștii își pot petrece zilele plimbându-se cu celebrele tramvaie galbene, degustând tartele tradiționale pastel de nata, care costă în jur de un euro bucata, și vizitând monumentele impresionante din cartierul Belém. Orașul este ușor de explorat și pe cont propriu, iar cartiere precum Chiado, Baixa și Príncipe Real oferă numeroase cafenele, parcuri și atracții aflate la distanță de mers pe jos.

Pentru cei care vor să lase în urmă agitația urbană, o scurtă călătorie cu trenul duce spre plajele din Cascais, iar dealurile din Sintra ascund palate spectaculoase în mijlocul pădurilor. Datorită combinației dintre cultură, gastronomie și peisajele de coastă, Lisabona oferă toate ingredientele pentru o vacanță memorabilă pe cont propriu.

Cât costă o vacanță în Lisabona pentru cei care călătoresc singuri

Cei care au un buget redus pot opta pentru Campo Pequeno Suites, unde sunt disponibile apartamente și garsoniere moderne, cu acces la facilități comune, situate în centrul orașului. Prețurile pornesc de la aproximativ 230 de euro pentru un sejur de trei nopți la începutul lunii septembrie, zborurile fiind incluse.

Hoteluri de lux și oferte pentru toate bugetele

Pentru cei care își doresc o experiență completă, Hotel Real Palacio oferă cazare de cinci stele într-un fost conac. Hotelul face parte din patrimoniul cultural al Lisabonei și pune la dispoziție restaurante, centru de wellness și spa. Prețurile încep de la aproximativ 540 de euro pentru un sejur scurt.

O altă companie cunoscută organizează circuite și călătorii pe distanțe lungi atât pentru persoanele care călătoresc singure, cât și pentru grupuri. Cei care preferă vacanțele la mare pot găsi oferte dedicate prin diverse agenții de turism, în timp ce alte companii se adresează în special turiștilor cu vârsta de peste 50 de ani.

Unii turiști spun că abonamentele de fidelitate îi ajută să economisească bani, în timp ce alții consideră că astfel de servicii nu merită costurile și sunt dificil de anulat.