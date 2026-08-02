Potrivit angajaților companiilor aeriene, mulți călători speră să își depoziteze obiectele voluminoase în dulapurile aflate la bord, fără să țină cont că acestea au destinații bine stabilite, scrie Frankfurter Rundschau.

Un membru al personalului de la sol al unei companii aeriene a povestit pe platforma Reddit că a observat o creștere semnificativă a numărului de pasageri care încearcă să aducă în cabină bagaje prea mari. Explicația lor este aproape întotdeauna aceeași: „Le voi pune în dulap.”

Pe unele aeronave există astfel de dulapuri, însă acestea sunt destinate hainelor echipajului, scaunelor rulante, dispozitivelor de mers sau hainelor pasagerilor de la clasa întâi.

„Probabil își imaginează că este un fel de Narnia fără sfârșit pentru chitara sau rochia lor de mireasă, pe care refuză să le predea la poarta de îmbarcare”, a scris angajatul. Acesta spune că numărul celor care încearcă să urce cu bagaje voluminoase în cabină „a crescut dramatic”.

Cel mai deranjant, susține el, este comportamentul unor pasageri care fac scandal atunci când descoperă că avionul în care călătoresc nici măcar nu este dotat cu un astfel de dulap.

„Problema nu este dulapul, ci atitudinea pasagerilor”

Mai mulți însoțitori de bord au confirmat pe Reddit că se confruntă frecvent cu astfel de situații.

„Nu este vorba despre faptul că cineva folosește dulapul. Problema este așteptarea și atitudinea”, a comentat unul dintre ei.

O altă însoțitoare de bord a explicat că și-ar dori ca pasagerii care transportă obiecte voluminoase să urce printre primii în avion.

„Dacă patru persoane se îmbarcă ultimele cu chitare, poate reușesc să depozitez una sau două în compartimentele de deasupra scaunelor. Dar ceilalți se comportă de parcă ar fi responsabilitatea mea personală că nu mai este loc.”

Unele zone ale aeronavei sunt separate de pasageri prin perdele. Acolo, membrii echipajului pot lua masa în liniște. Meike, însoțitoare de bord la Lufthansa, a declarat pentru Frankfurter Rundschau că aeronavele de cursă lungă sunt dotate și cu cabine speciale pentru odihna echipajului.

După primul serviciu de masă, echipajul se împarte în două echipe, iar jumătate dintre însoțitori se pot odihni. În funcție de tipul aeronavei, există între șase și doisprezece locuri de dormit.

Însoțitorii de bord explică faptul că dulapurile de la bord sunt rezervate în primul rând pentru dispozitivele de mobilitate, apoi pentru hainele și obiectele echipajului și pentru jachetele pasagerilor de la clasa business și clasa întâi. Doar dacă mai rămâne spațiu sunt depozitate și alte obiecte, precum rochii de mireasă sau instrumente muzicale.

Butonul de apel este folosit chiar și pentru ambalaje de ciocolată

Meike spune că observă din ce în ce mai des un sentiment de îndreptățire din partea unor pasageri. Butonul de apel destinat solicitării echipajului ar trebui folosit doar în situații importante.

„În prezent, mulți îl folosesc doar ca să scape de ambalajul unei ciocolate”, povestește ea.

Chiar și atunci când călătorește ca pasager, reflexul profesional o face să întoarcă imediat capul de fiecare dată când aude semnalul sonor.

Tot ea spune că poate deosebi imediat pasagerii obișnuiți de cei care zboară rar. Cei din urmă sunt adesea nerăbdători, se ridică înainte ca semnul pentru centurile de siguranță să fie stins și deschid compartimentele pentru bagaje în timp ce avionul încă rulează pe pistă.

Însoțitorii de bord spun că tot mai mulți călători încearcă să evite compartimentele de bagaje deja pline și speră să folosească dulapurile de la bord pentru obiectele voluminoase. Totuși, dacă acest lucru este posibil depinde de fiecare zbor și de perioada anului.

„La mijlocul lunii ianuarie, pe un zbor spre Eagle County, dulapul este complet ocupat cu gecile groase ale pasagerilor de la clasa întâi. Placa de snowboard a lui Chad cu siguranță nu va încăpea”, a glumit unul dintre însoțitorii de bord pe Reddit.

Sfatul echipajelor este simplu: cine dorește să întrebe dacă există loc pentru un obiect voluminos ar trebui să se îmbarce cât mai devreme și să ceară acest lucru politicos.