Secretar de stat: Vom începe ”de mâine” dialogul cu marii consumatori de energie, să își reducă ”în mod voluntar” consumul

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a explicat că evoluțiile din ultimele zile din țările vecine au impus această decizie.

„Ceea ce se întâmplă în țările din jur în ultimele zile, în ultimele ore, a determinat declararea stării de alertă, care era obligatorie pentru a putea face aceste lucrări și aceste intervenții”, le-a spus Cristian Bușoi jurnaliștilor, duminică, chiar înainte să fie declanșată prima detonare.

Începe dialogul Guvernului cu marii consumatori de electricitate

Secretarul de stat a anunțat că, începând ”de mâine”, 03 august, autoritățile vor iniția un dialog cu marii consumatori industriali de energie electrică, pentru a identifica soluții voluntare de reducere a consumului sau de mutare a activităților economice consumatoare de electricitate în afara orelor de vârf.

„Ceea ce vom începe de mâine, dialogul cu marii consumatori, pentru a putea să vedem în ce măsură, în mod voluntar își pot reduce consumul, pot muta în afara orelor de vârf anumite activități economice care sunt consumatoare de electricitate”, a spus oficialul.

El a adăugat că cei care au un consum constant ar putea fi rugați să reducă activitatea cel puțin în orele de vârf, pentru a evita un scenariu mai grav. Bușoi a subliniat însă că, în acest moment, autoritățile nu se îndreaptă către o astfel de variantă extremă.

„Sau pentru cei care consumă în bandă, să reducă în măcar în orele de vârf consumul, pentru a nu ajunge la situația cea mai rea care s-ar putea întâmpla. Dar, încă o dată, e doar un scenariu, nu ne îndreptăm în acest moment către acea situație, la orele de vârf să trebuiască să decuplăm anumiți consumatori industriali și evident, le-am crea neplăceri mai mari, poate și costuri mai substanțiale decât dacă lucrurile acestea s-ar face planificat, ordonat și coordonat”, a explicat secretarul de stat.

Unitatea 2 de la Cernavodă, în pericol, în lipsa intervenției

Întrebat de un jurnalist dacă este adevărat faptul că Unitatea 2 ar mai putea funcționa în condițiile actuale doar 4-5 zile și dacă există riscul închiderii unității, Bușoi a precizat că datele exacte vor fi furnizate de reprezentanții Apelor Române.

„Reprezentanții Apelor Române vă pot spune mult mai în detaliu și, evident, deocamdată sunt estimări. Măsurătorile vor avea loc odată ce intervențiile vor fi făcute. Și efectul lor tocmai asta este. Dacă se fac în acest moment, va fi unul imediat, ceea ce înseamnă că vom avea o șansă să trecem cu unitatea 2 deschisă, peste cele 2 săptămâni de foc 01-15 august, pe care le preconizăm a fi dificile”, a spus Cristian Bușoi.

Situația i-a luat prin surprindere și pe ”partenerii colegi” din Ungaria

Secretarul de stat a menționat că autoritățile române păstrează legătura cu instituțiile competente, dar și că situația i-a surprins și pe ”partenerii” din Uniunea Europeană, respectiv Ungaria, care a decis, duminică, să oprească activitatea centralei sale nucleare, o ”premieră în ultimii 44 de ani”.

„Evident că autoritățile competente țin legătura. Evident, însă că și pe partenerii colegi de Uniunea Europeană din Ungaria, situația i-a cam luat puțin prin surprindere”, a afirmat oficialul.

La observația unor jurnaliști, că fenomenul pare să fi luat prin surprindere și România, Bușoi a răspuns că limitele metodelor de prognoză științifică fac dificilă o estimare exactă a unor astfel de evoluții naturale.

„Da, pentru că uneori natura și lucrurile pe care le prognozăm cu anumită aproximație nu ne lasă - din metodele științifice pe care le avem - să putem estima la virgulă”, a spus el.