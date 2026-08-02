Secretar de stat: Vom începe ”de mâine” dialogul cu marii consumatori de energie, să își reducă ”în mod voluntar” consumul

Stiri Economice
Data publicării:
Data actualizării:
Centrala nuclearoelectrica de la cernavoda agerpres 15022151
Agerpres

Autoritățile române au acționat de urgență, duminică, pe Dunăre, pentru a crește debitul de apă necesar centralei nucleare de la Cernavodă. Un oficial al Ministerului Energiei spune că sunt așteptate două săptămâni dificile.

autor
Cristian Matei

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a explicat că evoluțiile din ultimele zile din țările vecine au impus această decizie.

„Ceea ce se întâmplă în țările din jur în ultimele zile, în ultimele ore, a determinat declararea stării de alertă, care era obligatorie pentru a putea face aceste lucrări și aceste intervenții”, le-a spus Cristian Bușoi jurnaliștilor, duminică, chiar înainte să fie declanșată prima detonare.

Începe dialogul Guvernului cu marii consumatori de electricitate

Secretarul de stat a anunțat că, începând ”de mâine”, 03 august, autoritățile vor iniția un dialog cu marii consumatori industriali de energie electrică, pentru a identifica soluții voluntare de reducere a consumului sau de mutare a activităților economice consumatoare de electricitate în afara orelor de vârf.

„Ceea ce vom începe de mâine, dialogul cu marii consumatori, pentru a putea să vedem în ce măsură, în mod voluntar își pot reduce consumul, pot muta în afara orelor de vârf anumite activități economice care sunt consumatoare de electricitate”, a spus oficialul.

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El a adăugat că cei care au un consum constant ar putea fi rugați să reducă activitatea cel puțin în orele de vârf, pentru a evita un scenariu mai grav. Bușoi a subliniat însă că, în acest moment, autoritățile nu se îndreaptă către o astfel de variantă extremă.

„Sau pentru cei care consumă în bandă, să reducă în măcar în orele de vârf consumul, pentru a nu ajunge la situația cea mai rea care s-ar putea întâmpla. Dar, încă o dată, e doar un scenariu, nu ne îndreptăm în acest moment către acea situație, la orele de vârf să trebuiască să decuplăm anumiți consumatori industriali și evident, le-am crea neplăceri mai mari, poate și costuri mai substanțiale decât dacă lucrurile acestea s-ar face planificat, ordonat și coordonat”, a explicat secretarul de stat.

Unitatea 2 de la Cernavodă, în pericol, în lipsa intervenției

Întrebat de un jurnalist dacă este adevărat faptul că Unitatea 2 ar mai putea funcționa în condițiile actuale doar 4-5 zile și dacă există riscul închiderii unității, Bușoi a precizat că datele exacte vor fi furnizate de reprezentanții Apelor Române.

Reprezentanții Apelor Române vă pot spune mult mai în detaliu și, evident, deocamdată sunt estimări. Măsurătorile vor avea loc odată ce intervențiile vor fi făcute. Și efectul lor tocmai asta este. Dacă se fac în acest moment, va fi unul imediat, ceea ce înseamnă că vom avea o șansă să trecem cu unitatea 2 deschisă, peste cele 2 săptămâni de foc 01-15 august, pe care le preconizăm a fi dificile”, a spus Cristian Bușoi.

Situația i-a luat prin surprindere și pe ”partenerii colegi” din Ungaria

Secretarul de stat a menționat că autoritățile române păstrează legătura cu instituțiile competente, dar și că situația i-a surprins și pe ”partenerii” din Uniunea Europeană, respectiv Ungaria, care a decis, duminică, să oprească activitatea centralei sale nucleare, o ”premieră în ultimii 44 de ani”.

Evident că autoritățile competente țin legătura. Evident, însă că și pe partenerii colegi de Uniunea Europeană din Ungaria, situația i-a cam luat puțin prin surprindere”, a afirmat oficialul.

La observația unor jurnaliști, că fenomenul pare să fi luat prin surprindere și România, Bușoi a răspuns că limitele metodelor de prognoză științifică fac dificilă o estimare exactă a unor astfel de evoluții naturale.

„Da, pentru că uneori natura și lucrurile pe care le prognozăm cu anumită aproximație nu ne lasă - din metodele științifice pe care le avem - să putem estima la virgulă”, a spus el.

Un plan mai amplu, legat de unitățile 3 și 4 de la Cernavodă

Întrebat dacă îndepărtarea stâncii de pe Dunăre era un plan mai vechi, secretarul de stat a explicat că există un proiect mai amplu de creștere a debitului, gândit inițial în corelare cu construirea unităților 3 și 4 de la Cernavodă, un proces care ar putea dura de la câteva luni până la câțiva ani, din cauza licitațiilor și implementării.

„Există un plan mai detaliat și mai amplu de creștere a debitului și de a asigura funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă, dar acest plan detaliat era pus în coordonare cu deschiderea și construirea unităților 3 și 4. Fără acel plan care ar dura, cu licitațiile de rigoare, cu implementarea lor, probabil de la luni până la câțiva ani. Este însă imperios necesar să poată să înceapă cât mai curând posibil. Sigur că sunt ani buni - 2034, 2035 - până când unitățile trei și patru ar intra în funcțiune, dar cu cât mai repede, cu atât mai bine”, a precizat Bușoi.

Referitor la operațiunea de detonare a stâncii în sine, oficialul a spus că nu are cunoștință ca aceasta să fi fost inclusă anterior într-un plan al Apelor Române.

„În ceea ce privește profilarea acestei stânci, detonarea, nu am cunoștință să fi fost în vreun plan al Apelor Române”, a adăugat el.

Nu există o garanție 100%, dar există „indicii științifice solide”

Întrebat dacă există certitudinea că soluția aleasă va funcționa, Bușoi a răspuns că autoritățile se bazează pe analize de impact realizate de specialiști, considerând intervenția una dintre puținele variante disponibile în acest moment.

Avem indicii științifice și analize de impact solide ale specialiștilor, că este una dintre puținele, dacă nu singurele soluții pe care le avem în acest moment la dispoziție, pentru a putea să asigurăm o creștere a debitului și apa necesară pentru funcționarea unității”, a explicat secretarul de stat.

El a subliniat caracterul de urgență al măsurilor luate, posibile doar după declararea stării de alertă, condiționată la rândul ei de îndeplinirea unor criterii naționale și regionale.

„Sunt măsuri de urgență care încearcă să crească cantitatea de apă necesară reactorului doi de la Cernavodă. Ele nu puteau fi făcute decât în regim de urgență, decât după declararea stării de alertă, iar starea, de altfel, se putea declara doar dacă anumite condiții naționale și regionale se întruneau, ceea ce s-a întâmplat în aceste zile și Guvernul a acționat cu cea mai mare rapiditate”, a mai spus Bușoi.

La Porțile de Fier, totul ”funcționează în parametri normali”

Întrebat despre situația de la hidrocentrala Porțile de Fier, secretarul de stat a precizat că, potrivit informațiilor prezentate de noul director general al Hidroelectrica, Dan Plaveti, la ultimul comandament energetic, obiectivul funcționează normal, fără probleme de producție preconizate pentru perioada următoare.

„Din discuția și prezentarea și informarea făcută de domnul Plaveti, nou director general al Hidroelectrica, la ultimul comandament energetic pe care l-am condus săptămâna care se încheie, în acest moment funcționează în parametri normali. Și pentru perioada imediat următoare, nu vede probleme de producție la Porțile de Fier”, a mai afirmat Cristian Bușoi.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: cristian busoi, energie, dunare, seceta,

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