Indiferent că vorbim despre ciorbă de legume sau supă de găluște, aceste rețete tradiționale sunt sănătoase și perfecte pentru sezonul rece. Iată cât de simplu se fac.

Rețete tradiționale de iarnă

Ciorbă de legume cu borș

Ingrediente:

• 2 morcovi

• 1 păstârnac

• 1 ceapă mare

• 1/4 țelină (sau 1 țelină mică)

• 1 sfeclă mică

• 1 legătură pătrunjel rădăcină sau frunze

• 500 ml borș

• 200 ml suc de roșii sau 2 roșii tocate

• 1 legătură leuștean

• sare

Mod de preparare

Legumele se curăță, se taie cuburi și se fierb în 2 litri de apă. Când sunt aproape fierte, se adaugă sucul de roșii. Se pune borșul, se fierbe 5 minute, se potrivește de sare și se adaugă leușteanul.

Ciorbă de perișoare

Ingrediente

• 500 g carne tocată

• 1 ceapă mare

• 100 g orez (aprox. 1/2 cană mică)

• 2 ouă

• 1,5 litri apă sau supă

• 1 morcov mic (opțional)

• sare

• piper

• 1 legătură pătrunjel

Apa sau supa se pune la fiert cu sare. Carnea se amestecă cu ceapa tocată, orezul, ouăle, sare și piper. Se formează perișoare. Se adaugă în lichidul clocotit și se fierb 20–25 minute. La final se adaugă pătrunjelul tocat mărunt.

Supă de pui cu găluște

Ingrediente:

• 800 g carne de pui

• 1 ceapă

• 2 morcovi

• 1 țelină mică

• 1 ardei gras

• 3 cartofi mici

• 3 litri apă

• sare

• 1 legătură pătrunjel

Pentru găluște:

• 2 ouă

• 120 g griș

• 50 ml ulei

• 1 vârf de cuțit bicarbonat

• 1/2 linguriță sare

Carnea se pune la fiert în apă și se spumează. Se adaugă legumele tăiate cuburi și sarea. Pentru găluște, ouăle se bat cu sare, bicarbonat și ulei, apoi se adaugă grișul. Se lasă 10–15 minute. Când supa fierbe ușor, se pun găluștele cu lingurița. Se fierb până cresc. Se adaugă pătrunjelul.

Supa-cremă de roșii

Ingrediente:

• 6 roșii coapte

• 3 căței de usturoi

• 200 ml suc de roșii

• 30 g unt

• 2 cartofi medii

• 8 frunze de busuioc

• 150 ml smântână

• sare

• piper

Roșiile se fierb în apă cu sare până se decojesc. Cartofii se fierb separat până sunt moi. Se curăță roșiile de coajă. Toate ingredientele se pun în blender și se mixează. Dacă este prea groasă, se adaugă puțină apă sau supă de legume. Se potrivește de sare și piper.

Supa-cremă de dovleac

Ingrediente:

• 2 kg pulpă de dovleac

• 1 ceapă mică

• 3 căței de usturoi

• 1 cartof

• 1 morcov

• 1 ardei roșu

• 100 ml smântână

• 5 frunze de busuioc

• 30 g caju

• sare

• piper

Dovleacul și legumele se taie cuburi și se fierb în apă până scade lichidul la jumătate. Se strecoară și se pasează la blender cu smântâna și caju. Se adaugă zeamă până la consistența dorită. Se potrivește de sare și piper.

Supa-cremă de linte

• 500 g linte

• 1 morcov

• 1 ceapă

• 1 legătură pătrunjel

• sare

• piper

Lintea se fierbe cu morcovul, ceapa și pătrunjelul tocate, în apă cu sare. Se strecoară și se mixează la blender, adăugând apă din oală dacă este nevoie. Se adaugă sare și piper și se servește cu crutoane.

Ciorbă de fasole

Ingrediente:

• 400 g fasole boabe

• 2 cârnați afumați sau 200–300 g afumătură (opțional)

• 2 morcovi (aprox. 250 g)

• 1 ardei gras mare

• 2 cepe (aprox. 300 g)

• 3 linguri ulei

• 1 lingură pastă de roșii

• 200 ml suc de roșii

• 1 linguriță sare

• 1 vârf de cuțit piper

• 1 vârf de linguriță cimbru (opțional)

• ½ legătură pătrunjel

• ½ legătură mărar

Fasolea se pune la fiert în apă rece. După ce clocotește, se fierbe 10–15 minute, se scurge apa și se completează cu apă fierbinte. Procedura se repetă de 3 ori. După ultima scurgere, se adaugă apă fierbinte cât să depășească fasolea cu 3–4 cm și se fierbe până boabele sunt moi.

Separat, ceapa se toacă mărunt și se călește în ulei. Se adaugă morcovii dați pe răzătoare, ardeiul tocat și afumătura tăiată bucăți. Se călesc 5–7 minute.

Se adaugă pasta de roșii și sucul de roșii, se fierb 2–3 minute, apoi se toarnă totul peste fasole. Se adaugă sare, piper și cimbru. Se mai fierbe 10–15 minute.

Se acrește după gust. La final se adaugă pătrunjelul și mărarul tocate.

