Diferența între păstârnac și rădăcina de pătrunjel: cum să le recunoști și să le folosești corect

Păstârnacul și rădăcina de pătrunjel sunt două legume care seamănă foarte mult, motiv pentru care pot fi confundate.

Totuși, fiecare are propriul gust, propriile utilizări și câteva detalii care te ajută să le deosebești. Află care este diferența dintre păstârnac și rădăcina de pătrunjel, cum le recunoști după aspect și gust și cum să le folosești corect în bucătărie.

Ce este păstârnacul?

Păstârnacul este o legumă rădăcinoasă care seamănă foarte mult cu morcovul, dar are o culoare mai deschisă, aproape alb-gălbuie. Este folosit de secole în bucătărie și a fost apreciat încă din vremea romanilor. Crește în pământ, la fel ca morcovul sau pătrunjelul, și se găsește ușor în piețe și magazine, mai ales toamna și iarna.

Are un gust dulceag, ușor asemănător cu morcovul, dar mai intens și mai aromat. De aceea, este foarte bun în supe, ciorbe sau piureuri. În unele rețete poate fi chiar copt sau prăjit, ca garnitură alături de carne sau legume, conform Foodtastic.at.

Pe lângă gustul bun, păstârnacul are și beneficii pentru sănătate. Este bogat în vitamine, minerale și fibre, ceea ce îl face să fie un aliat pentru digestie și imunitate. Din acest motiv, ar trebui inclus cât mai des în alimentație, fie că îl folosești la preparate simple de zi cu zi, fie la preparate mai speciale.

Ce gust are și cum arată

Păstârnacul arată ca o rădăcină lungă și conică, asemănătoare cu morcovul, dar culoarea lui este mai deschisă, de la alb-gălbui până la crem. Coaja este subțire, iar la vârf se îngustează mult, de aceea poate fi confundat cu rădăcina de pătrunjel. Totuși, păstârnacul este de obicei mai gros și mai mare decât rădăcina de pătrunjel.

La gust, păstârnacul este dulceag, dar și ușor picant, cu o aromă intensă care se simte mai ales atunci când este gătit. Mulți îl compară cu morcovul, doar că este mai puternic la aromă și mai „pământos", de aceea este folosit în ciorbe sau tocănițe.

Ce este rădăcina de pătrunjel și ce gust are

Rădăcina de pătrunjel este partea comestibilă a plantei de pătrunjel, pe lângă frunzele pe care le cunoaștem și le folosim des la gătit. Seamănă mult cu păstârnacul, dar este mai subțire, mai mică și are o culoare albicioasă. Forma este tot alungită și conică, iar la suprafață coaja este netedă, notează Britishfoodhistory.uk.

Ca gust, rădăcina de pătrunjel nu este la fel de dulce ca păstârnacul, ci are o aromă mai fină și mai apropiată de cea a frunzelor de pătrunjel. Conferă un gust proaspăt și ușor picant mâncărurilor, fiind des folosită la supe și ciorbe. De multe ori, este baza pentru un gust bun, fără să domine preparatul.

Deși mai puțin folosită decât frunzele, rădăcina de pătrunjel are și ea beneficii pentru sănătate. Este bogată în vitamine și minerale, sprijină digestia și adaugă un plus de aromă naturală mâncărurilor.

Diferențele principale între păstârnac și rădăcina de pătrunjel

Deși seamănă foarte mult la prima vedere, păstârnacul și rădăcina de pătrunjel au câteva trăsături prin care pot fi distinse.

Prima diferență este legată de aspect: păstârnacul este mai gros, mai mare și are o culoare crem spre gălbui, în timp ce rădăcina de pătrunjel este mai subțire, mai mică, iar culoarea ei este alb pur.

De asemenea, partea verde de la capătul rădăcinii este diferită: frunzele de păstârnac sunt mai mari și mai late, pe când cele de pătrunjel sunt mai fine și familiare, pentru că le folosim adesea la gătit. O altă diferență importantă ține de gust. Păstârnacul are o aromă dulceagă, intensă, cu note ușor picante și pământoase.

Este foarte bun pentru supe, piureuri sau legume la cuptor, pentru că adaugă un gust puternic. În schimb, rădăcina de pătrunjel are un gust mai delicat, asemănător cu frunza de pătrunjel. Ea nu domină preparatul, ci ajută oferind un gust special, fiind folosită mai ales pentru supe și ciorbe tradiționale.

Și modul de utilizare în bucătărie este diferit. Păstârnacul poate fi folosit și ca garnitură la cuptor sau în piureuri, în timp ce rădăcina de pătrunjel este mai des folosită pentru aromă, nu ca ingredient principal.

Cum să alegi și să depozitezi corect aceste rădăcinoase

Atât păstârnacul, cât și rădăcina de pătrunjel pot fi găsite ușor în piețe sau magazine, dar pentru a te bucura de gustul lor la maximum, este important să știi cum să le alegi. Când cumperi păstârnac, caută rădăcini ferme, fără pete închise la culoare și fără zone moi. Cele mai gustoase sunt de mărime medie, nu foarte groase, pentru că cele mari pot să fie mai fibroase. La rădăcina de pătrunjel, alege exemplare subțiri, albe, cu suprafața netedă și cu miros proaspăt. Evită-le pe cele uscate sau zbârcite, pentru că și-au pierdut din aromă.

Depozitarea acestor legume este la fel de importantă. Cel mai bine se păstrează în frigider, în sertarul pentru legume. Pune-le într-o pungă de hârtie sau într-o cutie perforată, pentru a le feri de umiditatea excesivă. În aceste condiții, rădăcina de pătrunjel rezistă cam o săptămână, iar păstârnacul chiar două-trei săptămâni. Dacă vrei să le păstrezi pe termen mai lung, poți să le cureți, să le tai în cubulețe și să le pui la congelator.

Trucuri practice pentru folosirea lor zilnică

Un mic secret este să nu le cojești complet dacă sunt foarte proaspete, ci doar să le speli bine și să îndepărtezi părțile mai dure. Astfel, păstrezi mai multe vitamine și arome. De asemenea, dacă vrei să le folosești în piureuri sau la cuptor, taie-le în bucăți egale, pentru a se găti uniform. Păstârnacul poate fi combinat cu morcovul pentru o garnitură dulce, iar rădăcina de pătrunjel cu țelina, pentru un gust mai intens în supe.

De ce merită să le incluzi în alimentație

Pe lângă aroma pe care o aduc mâncărurilor, păstârnacul și rădăcina de pătrunjel sunt și foarte sănătoase. Conțin fibre, vitamine și minerale care ajută digestia și întăresc imunitatea. Sunt legume accesibile, care se potrivesc atât în preparatele simple de zi cu zi, cât și în rețete mai speciale.

