Șoferul, un cetățean turc, a fost reținut pe loc pentru contrabandă, mai ales că pe lângă pistoale transporta ilegal și 60.000 de țigări fără acte. Potrivit poliției în România, sunt tot mai multe fabrici ilegale de țigări.

Aceasta este cea mai mare captură de arme letale, făcută de polițiștii de frontieră din Calafat anul acesta. 106 pistoale de contabanda, copiate după modelul Glock de 9 milimetri, au fost descoperite într-un camion care venea din Turcia și a intrat în țara noastră din Bulgaria.

Comisar-șef Eduard Pîslaru, directorul adjunct al DPCMI: "Polițiștii din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu inspectorii din cadrul Direcției Reginal Vamale Craiova şi autorităţile locale, acționând în baza analizei de risc, au oprit pentru control un camion înmatriculat în Turcia care se deplasa pe ruta Turcia – Germania, având că marfă declarată piese auto. În urma controlului efectuat s-a constatat că sigiliul compartimentului de marfă al camionului era rupt și ulterior relipit."

Un astfel de pistol se vinde legal în Turcia cu sume cuprinse intre 250-400 de dolari. Însă pe piața neagră, unde clienții nu trebuie să prezinte permis și alte documente, un pistol de 9 mm cu seria ștearsă, se vinde și cu sume cuprins intre 1500 și 3.000 €. Asta înseamnă că tot transportul ar fi valorat sute de mii de euro. Un alt aspect observat de anchetatori e că toate armele aveau aceeași uzura, ceea ce ar însemnă că au sustrase din depozitul unei fabrici de arme. Rămâne însă o întrebare: unde este muniția aferenta? În acest transport nu au fost găsite și gloanțele, aproape 2 mii de cartușe. Contrabandiștii transporta separat muniția pentru a reduce pedeapsa dacă sunt prinși.”

Șoferul, un cetățean turc de 38 de ani, le-a spus polițiștilor că nu știe cum au ajuns armele la el în camion și nici cele 3 mii de pachete cu țigări de contrabanda în valoare de 90 de mii de lei pe care polițiștii le-au descoperit ulterior.

Bărbatul a fost reținut iar procurorii cer arestarea lui preventiva.

Pe lângă traficul cu arme în creștere, politia romana a descoperit că rețele de contrabandiști înființează în tara noastră tot mai multe fabrici ilegale de țigări.

Sincron Aurel Dobre, director al DICE " în cursul săptămânii trecute, a fost destructurată o grupare de criminalitate organizată, extrem de bine consolidată, care opera clandestin la periferia municipiului Timișoara și alimenta sistematic piața neagră cu țigarete contrafăcute. În urma perchezițiilor, a fost identificată o veritabilă fabrică ilegală, aflată în plin proces de producție, alături de sute de baxuri de țigarete și tone de tutun, pregătite pentru distribuție."

O alta fabrica ilegala de țigări a fost descoperita luna trecuta în Argeș. Suspecții erau cetățeni moldoveni și ucraineni.

Cătălin ȘERBAN, director DCCO "În urma activităților desfășurate, au fost destructurate 5 grupuri infracționale organizate, formate din 34 de persoane."

În ultimii ani, alte 6 fabrici ilegale au fost descoperite în diferite județe ale tarii. Potrivit unui studiu al companiei Novel Research, piață neagra a țigărilor de contrabanda a ajuns în Romania la 12,6%. Asta înseamnă pierderi pentru statul roman de sute de milioane de euro anual.