În plus, administrația de la Washington oferă o recompensă de 10 milioane de dolari în schimbul informaţiilor despre soarta liderilor iranieni.

Sunt 2 săptămâni de război, iar Teheranul continuă să atace în toate direcțiile, inclusiv cu ajutorul grupării Hezbollah, din Liban. În cursul nopții, armata israeliană a continuat să atace capitala Teheran, iar Iranul a ripostat cu noi rachete și drone.

Desfășurarea evenimentelor, în format LIVE TEXT:

UPDATE 09.10: Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a îndemnat sâmbătă aliatul său Iranul să înceteze atacurile împotriva vecinilor săi din Golf, ca represalii pentru loviturile americano-israeliene asupra sa, relatează AFP.

"În timp ce afirmă dreptul Republicii Islamice Iran de a răspunde acestei agresiuni prin toate mijloacele disponibile, în conformitate cu normele şi dreptul internaţional, mişcarea îşi îndeamnă fraţii din Iran să nu vizeze ţările vecine", a scris gruparea teroristă Hamas pe Telegram.

Hamas a cerut, de asemenea, comunităţii internaţionale "să lucreze pentru a pune capăt imediat" războiului în curs.

UPDATE 08.50: Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că obiectivele Statelor Unite şi ale Israelului în Iran „ar putea fi puţin diferite”, în timp ce războiul SUA-Israel cu Iranul a intrat în a treia săptămână, conform CNN,

„Ei bine, cred că ar putea fi puţin diferite, presupun; este o ţară diferită de a noastră. Dar el vă va spune că nu a existat niciodată o putere precum puterea Statelor Unite”, le-a spus Trump reporterilor înainte de a urca la bordul Air Force One.

Întrebat de reporteri dacă vorbeşte zilnic cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, preşedintele a răspuns: „Vorbesc cu el des”.

Comentariile lui Trump vin în contextul în care Israelul afirmă că a continuat să lovească Iranul şi în cursul serii de vineri, ora locală, inclusiv puncte de control ale securităţii iraniene în Teheran, clădiri guvernamentale şi depozite de armament militar.

Loviturile, soldate cu pagube, au vizat mai multe orașe din nordul și centrul Isarelului. Gardienii Revoluției din Iran spun că atacurile au fost lansate cu sprijinul grupării Hezbollah, din Liban.

Naim Qassem, liderul Hezbollah: ”Ne-am pregătit pentru un război de lungă durată și, cu voia lui Allah, îi vom lua pe inamici prin surprindere pe câmpul de luptă”.

Răspunsul lui Trump la întrebarea ”când se va termina războiul”

Presa americană relatează că armata Statelor Unite trimite forțe suplimentare în Golful Persic: 5.000 de pușcași marini şi trei nave de asalt.

”Prezentator Fox News: Credeți că Putin ajută Iranul?

Donald Trump: Cred că s-ar putea să-i ajute puțin. El probabil crede că și noi ajutăm Ucraina.

Prezentator Fox News: Și o faceți, nu-i așa?

Donald Trump: Da, și noi îi ajutăm și de aceea (Putin) vorbește astfel. China ar spune același lucru. Dacă ei o fac, atunci o facem și noi. Când (războiul) se va termina, și nu cred că mai durează mult, (economia SUA) își va reveni rapid.

Prezentator Fox: Când veți ști că (războiul) se va termina?

Donald Trump: Atunci când o să simt. O să simt în măduva oaselor”.

La începutul lunii martie, Trump declara că războiul s-ar putea încheia în „patru săptămâni”.

În timp ce președintele american se așteaptă la o „capitulare necondiționată” din partea guvernului de la Teheran, secretarul său de război spune că operațiunile militare vor continua până la îndeplinirea obiectivelor - mai ales distrugerea capacității navale și balistice a Iranului.

Pete Hegseth e în război și cu presa: ”Vă dau eu un titlu demn”

Pete Hegseth: ”Știm că noul așa-zis nu chiar suprem lider este rănit, probabil desfigurat. Iranul are o groază de camere și reportofoane. De ce a dat doar o declarație scrisă? Cred că știți de ce. Tatăl lui e mort, el e speriat, rănit, se ascunde, îi lipsește legitimitatea, pentru ei situația este dezastruoasă”.

Pete Hegseth nu se află în război doar cu Iranul, ci și cu mass-media.

Pete Hegseth: ”Dați-mi voie să vă fac câteva sugestii. Am lucrat și eu în presă și știu că fiecare cuvânt este ales deliberat. Iată, de pildă, una dintre minciunile CNN, care susține că administrația Trump a subestimat impactul războiului asupra strâmtorii Ormuz? Ridicol! De decenii, Iranul amenință că închide strâmtoarea Ormuz. Cei de la CNN chiar cred că nu ne-am gândit la asta? Cu cât vă preia David Ellison mai repede, cu atât mai bine. Alt exemplu de fake news este titlul că „Războiul se extinde”. Vă dau eu un titlu demn de o autentică presă patriotică: ce-ați zice de „Regimul iranian se împuținează și se ascunde în gaură de șarpe?”.

Comandamentul Central al Statelor Unite a distrus complet toate țintele militare de pe Insula Kharg, a transmis vineri noapte Donald Trump, la scurt timp după ce s-a îmbarcat în Air Force One, cu destinația Florida.

Mica porțiune de pământ, situată în Golful Persic, este locul unde se încarcă 90 la sută din exporturile de combustibil ale Iranului. Președintele american a precizat însă că infrastructura petrolieră nu a fost atacată, pentru a evita perturbări majore pe piață.