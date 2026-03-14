Potrivit Associated Press, el a afirmat că administrația de la Kabul va suporta „consecințe grave”.

Declarația lui Asif Ali Zardari este o reacție la ceea ce a devenit cea mai sângeroasă confruntare de până acum dintre cele două țări vecine. Ciocnirile transfrontaliere, care au izbucnit la sfârșitul lunii februarie 2026, nu au dat semne de încetare, în ciuda eforturilor depuse de China și Turcia pentru a media un armistițiu.

Pakistanul afirmă că forțele sale au interceptat dronele lansate vineri, dar că resturile căzute au rănit doi copii în orașul Quetta și alte două persoane în alte părți ale țării.

Vineri, guvernul taliban afgan a acuzat Pakistanul că a efectuat atacuri aeriene în Kabul, capitala țării, și în alte zone din estul Afganistanului, afirmând că cel puțin șase civili au fost uciși și alți 15 au fost răniți.

Câteva ore mai târziu, Kabul a afirmat că forțele sale aeriene au ripostat, țintind instalații militare din apropierea Islamabadului, capitala Pakistanului, și din nord-vestul Pakistanului.

Pakistanul a negat că ar fi țintit civili, afirmând că operațiunile sale se concentrează asupra militanților talibani pakistanezi și a rețelelor lor de sprijin. Islamabad a calificat conflictul drept un „război deschis” — alimentând îngrijorările comunității internaționale cu privire la stabilitatea regională, în contextul în care războiul dintre SUA și Israel cu Iranul a cuprins Orientul Mijlociu și nu numai.

Purtătorul de cuvânt al guvernului afgan, Zabihullah Mujahid, a declarat că avioanele pakistaneze au lovit, de asemenea, depozite de combustibil aparținând companiei aeriene private Kam Air, situate în apropierea aeroportului din orașul Kandahar, din sudul țării, care, potrivit acestuia, aprovizionează zborurile civile și ale ONU.

Pakistanul acuză guvernul taliban afgan că adăpostește grupuri militante pakistaneze — în principal talibanii pakistanezi — care traversează granița poroasă și instabilă dintre cele două țări pentru a lansa atacuri împotriva forțelor pakistaneze și, de asemenea, că s-a aliat cu rivalul său de moarte, India. Kabulul neagă că ar adăposti grupuri militante.

Vineri, o bombă amplasată la marginea drumului, care viza poliția pakistaneză, a ucis șapte ofițeri în districtul nord-vestic Lakki Mawat.

Zardari a criticat dur guvernul de la Kabul.

„În timp ce regimul terorist afgan caută negocieri cu țările noastre prietene, acesta a depășit o linie roșie încercând să-i vizeze pe civilii noștri”, a spus el.

Ministerul Apărării din Afganistan a transmis sâmbătă pe X că forțele sale de apărare de-a lungul frontierei din provinciile estice Kunar și Nangarhar au capturat un post pakistanez și au ucis 14 soldați pakistanezi. La Islamabad, Ministerul Informațiilor din Pakistan a spus că afirmația este nefondată.

Purtătorul de cuvânt al prim-ministrului pakistanez Shehbaz Sharif, Mosharraf Zaidi, a declarat că „talibanii afgani petrec mai mult timp țesând fantezii” decât eliminând „organizațiile teroriste care se bucură de ospitalitatea regimului taliban afgan”.

El a declarat sâmbătă că o astfel de propagandă nu va forța Pakistanul să-și înceteze operațiunile antiteroriste. „Doar sfârșitul terorismului de pe teritoriul afgan către Pakistan va face acest lucru”, a spus el.

Vineri, ministrul chinez de externe, Wang Yi, a făcut apel la o soluționare pașnică a disputei dintre Afganistan și Pakistan, avertizând că utilizarea forței agravează tensiunile și amenință stabilitatea regională. Declarațiile sale au fost relatate sâmbătă de agenția oficială de știri chineză Xinhua, care a precizat că Wang a purtat discuții cu ministrul afgan de externe, Amir Khan Muttaqi.

Wang a declarat că trimisul special al Chinei face naveta între cele două țări în efortul de a promova reținerea și de a încuraja un armistițiu. Muttaqi a spus că Afganistanul urmărește pacea regională și nu dorește un conflict militar, adăugând că dialogul rămâne singura soluție și îndemnând China să joace un rol mai important.

Un armistițiu mediat de Qatar în octombrie a redus pentru scurt timp tensiunile, dar discuțiile ulterioare din Turcia nu au reușit să producă un acord durabil.