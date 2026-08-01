Gemista este un preparat tradițional în care legume precum roșiile, ardeii grași, dovleceii sau vinetele sunt umplute cu orez, iar uneori și cu carne tocată, apoi sunt coapte la cuptor. Denumirea „gemista” se traduce prin „umplute”.

Ce este Gemista și prin ce se diferențiază ardeii umpluți grecești de cei românești

Gemista este un preparat din legume umplute cu o compoziție din orez, legume, stafide aurii și muguri de pin, toate coapte într-un sos de roșii cu ulei de măsline, alături de cartofi.

Prepararea legumelor umplute are o tradiție îndelungată în aproape toate țările din zona mediteraneană. Dacă ai vizitat Grecia, este foarte probabil să fi gustat yemista sau dolmades, două dintre cele mai cunoscute preparate locale. Și în România există această tradiție, cel mai adesea sunt umpluți ardeii, însă și sarmalele urmează același principiu.

Yemista (pronunțat „gemista”) este un preparat clasic de vară, realizat din legume umplute cu orez. Cele mai populare variante sunt cele cu roșii și ardei. Deși rețeta este adesea vegetariană, de multe ori nu este și vegană, deoarece umplutura conține brânză kefalograviera.

Rețeta nu este complicată și este plăcut de făcut. Orezul nu trebuie fiert înainte, deoarece se gătește complet în cuptor, absorbind lichidul din legume în timpul coacerii.

La prima vedere poate părea că sunt folosite multe condimente și ingrediente pentru aromă, însă acestea au rolul de a da mai mult gust preparatului. Gemista poate ieși destul de fad dacă este condimentat insuficient, motiv pentru care sunt adăugate ingrediente precum sare, usturoi, capere, stafide, migdale prăjite, verdețuri aromatice și puțin ardei iute, chiar dacă acesta din urmă nu face parte din rețeta tradițională.

Ingredientele de care ai nevoie pentru o Gemista ca la taverne

Gemista este un preparat tradițional grecesc foarte apreciat, pregătit din roșii și ardei umpluți cu orez, verdețuri proaspete și ulei de măsline.

Ingrediente

• 8 roșii, spălate și șterse

• 6 ardei grași verzi, spălați și șterși

• 1 vânătă, spălată și ștersă

• 5 cartofi mari, tăiați felii

• 2 căni de orez pentru risotto

• 2 cepe

• 3 căței de usturoi, tocați mărunt

• 2 lingurițe mentă uscată

• 1 conservă de roșii feliate

• ½ cană pătrunjel tocat

• 1 cană ulei de măsline

• 2 linguri zahăr

• 6 linguri brânză Kefalotyri rasă sau parmezan

• 1½ linguri pastă de tomate

• 2 lingurițe sare

• 2 lingurițe piper

Cum se prepară

Preîncălzește cuptorul la 180°C. Taie partea superioară a celor 8 roșii, păstrând capacele. Cu ajutorul unui cuțit și al unei linguri, scoate miezul și semințele.

Taie capacele celor 6 ardei verzi și îndepărtează semințele. Taie partea superioară a vinetei, apoi scoate miezul cu o lingură. Păstrează separat miezul de roșii și de vânătă.

Așază legumele într-o tavă mare. Presară în interiorul fiecărei legume puțină sare și zahăr. Curăță și taie cartofii în jumătăți sau felii mari, apoi asezonează-i cu sare și piper.

Pune în robotul de bucătărie miezul de roșii și de vânătă. Adaugă ceapa, menta și pătrunjelul și mixează până obții o compoziție omogenă. Transferă amestecul într-un bol încăpător.

Adaugă peste compoziție jumătate din cantitatea de ulei de măsline, orezul, usturoiul tocat și brânza rasă, apoi amestecă bine.

Umple roșiile, ardeii și vânăta cu compoziția de orez, fără a le umple complet, deoarece orezul își mărește volumul în timpul coacerii.

Așază cartofii în tavă, printre legumele umplute, și stropește totul cu restul de ulei de măsline.

Coace preparatul timp de aproximativ 50 de minute sau până când orezul este gătit, iar legumele și cartofii sunt fragede.

Cu ce se servesc ardeii umpluți grecești

Poți servi ardeii umpluți grecești alături de o bucată generoasă de brânză feta. În acest fel, preparatul nu mai este vegan, ci vegetarian, însă combinația este foarte gustoasă.

Umplutura și pregătirea legumelor durează aproximativ o oră, iar coacerea încă aproximativ două ore. Pentru a face tot procesul mai ușor, poți împărți pregătirea în două etape: într-o zi prepari umplutura și umpli legumele, apoi le păstrezi la frigider, iar a doua zi le coci.

Este recomandat să pregătești o cantitate mai mare. După coacere, gemista se păstrează bine la frigider timp de câteva zile și reprezintă o variantă practică pentru prânzul luat la pachet.

Alternativ, poți servi acești ardei umpluți alături de o lingură generoasă de smântână sau un sos tzatziki.