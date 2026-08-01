După ce UEFA a salutat retragerea planului pentru investitori privați al lui Gianni Infantino, puternica Asociație Engleză de Fotbal (FA) a reacționat solicitând o „revizuire completă a conducerii și guvernanței instituției”. „Susținem pe deplin poziția UEFA. Este timpul pentru o revizuire completă și amănunțită a conducerii și guvernanței FIFA pentru a se asigura că fotbalul global este condus transparent, în interesul superior al celor 211 națiuni membre și cu gestionarea pe termen lung a fotbalului în centrul preocupărilor sale”, a declarat FA, potrivit News.ro.

Federația Olandeză spune că și-a pierdut încrederea în Infantino

Asociația Olandeză de Fotbal (KNVB) a fost la fel de asertivă, într-o scurtă declarație, reiterând opinia UEFA că încrederea în conducerea FIFA a fost serios zdruncinată. „Retragerea propunerii nu rezolvă problema pentru KNVB. Modul în care s-a desfășurat acest proces a dus la o prăbușire fundamentală a încrederii în președintele FIFA, Gianni Infantino. KNVB nu mai are încredere în conducerea sa”, au declarat oficialii olandezi.