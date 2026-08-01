"Ne-a trecut glonţul pe la ureche, poate chiar foarte aproape de ureche. Vedem că decizia iniţială ar fi fost de downgrade, dar i-au rugat autorităţile române să reanalizeze datele şi s-a ajuns la menţinerea ratingului actual. Eu văd o înrăutăţire faţă de rapoartele anterioare, având în vedere că ei chiar voiau să ne downgradeze iniţial. Asta îmi arată o înrăutăţire a perspectivelor pentru economia românească", a declarat, Adrian Codirlaşu.

El a afirmat că cel mai important lucru care a contat în luarea deciziei a fost faptul că Guvernul a arătat că are voinţa să reducă cheltuielile publice.

"Însă ce ne duce în jos şi care sunt îngrijorările lor? Sustenabilitatea acestor măsuri. Nu s-a făcut absolut niciun fel de reformă. Guvernul a fost foarte conştient de riscuri şi a ţinut cheltuielile strict sub control. Asta ne-a ajutat şi asta a dus la această evoluţie. Pentru că perspectivele nu sunt bune şi părerea mea este că asta îi îngrijorează şi pe ei cel mai tare, faptul că putem să nu luăm fondurile europene şi vedem că nu facem reformele necesare ca să luăm fondurile europene. De asemenea, toată această reducere de deficit pe care a întreprins-o Guvernul actual, în condiţiile unui nou guvern, poate fi reversibilă. Adică e extrem de uşor să se dea drumul la cheltuieli şi ajungem de unde am plecat. Şi asta cred că e marea problemă a noastră, această reversibilitate, tocmai pentru că nu s-au făcut reforme şi asta ne poate duce în junk. Iarăşi, au menţionat risc semnificativ de downgrade în lipsa unor măsuri suplimentare. E chiar ultima atenţionare înainte de downgrade. Să sperăm că la fel de receptive sunt şi celelalte două agenţii de rating care urmează", a spus Adrian Codirlaşu.

De asemenea, el a menţionat că scenariul de bază pentru economia României, în viziunea agenţiei de rating, este de recesiune în acest an, respectiv o scădere economică de 0,6%.

Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a menţinut vineri ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă.

"Perspectiva negativă reflectă deteriorarea finanţelor publice, determinată de deficite bugetare ridicate, deşi în scădere treptată, şi de creşterea raportului dintre datoria guvernamentală şi PIB. Incertitudinea politică s-a accentuat în urma destrămării coaliţiei de guvernare formate din patru partide, iar calea de soluţionare a acestei situaţii rămâne neclară. Deşi măsurile de consolidare fiscală au îmbunătăţit perspectivele fiscale pe termen scurt, persistă riscuri semnificative pe termen mediu. Acestea sunt generate de dificultăţile de implementare a reformelor, de costurile socio-economice ale unor măsuri suplimentare de consolidare şi de considerentele politice în perspectiva alegerilor parlamentare din 2028", precizează agenţia, într-un comunicat.

Toate cele trei mari agenţii de evaluare financiară (S&P Global Ratings, Moody's Ratings şi Fitch Ratings) au o perspectivă "negativă" asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează ţara la un pas de un calificativ din categoria "junk" (nerecomandat pentru investiţii - n.r.).