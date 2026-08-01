De asemenea, se circulă în coloană între Predeal și Bușteni și în Sinaia, pe sensul de coborâre spre Ploiești. Trafic intens este și pe DN 7, între Călimănești și Brezoi, precum și pe DN 39, între Agigea și Eforie Nord, respectiv între Eforie Nord și Eforie Sud, anunță Centrul Infotrafic, potrivit News.ro.

Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că, la ora 15.00, traficul se desfășoară în condiții normale pe autostrăzile A1 București – Pitești, A3 București – Ploiești și A7 Ploiești – Adjud.

Totodată, pe A2 București – Constanța, valorile de trafic sunt în scădere pe sensul către litoral, însă circulația rămâne ușor îngreunată între Fetești și Cernavodă.

Pe DN 1 Ploiești – Brașov, s-au format coloane de autovehicule între Nistorești și Comarnic și în stațiunile Sinaia și Bușteni, pe sensul de mers către Brașov, precum și între Predeal și Bușteni și în Sinaia, pe sensul de coborâre spre Ploiești.

De asemenea, pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, traficul este intens între Călimănești și Brezoi, pe ambele sensuri de mers.

Valori ridicate de trafic se înregistrează și pe DN 39 Constanța – Vama Veche, între Agigea și Eforie Nord, pe sensul către Vama Veche, precum și între Eforie Sud și Eforie Nord, în direcția Constanța.