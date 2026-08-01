”Referitor la ceea ce se întâmplă în momentul de faţă la intrarea în ţară pe Dunăre, putem doar să confirmăm faptul că la ora asta se înregistrează 1.590 m3 pe secundă, cu tendinţa de scădere până în data de 7 august când se vor înregistra în jur de 1.450 m3. Ce înseamnă asta pentru Cernavodă? Înseamnă o scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiţii, Cernavodă poate să reziste circa 4-5 zile la limită”, a declarat, sâmbătă, Sorin Rîndaşu, director general adjunct Administraţia Naţională "Apele Române".

Acesta s-a referit la măsurile dispuse, care să încerce, pe de-o parte, dirijarea debitului pe Dunărea Veche, dinspre braţul Bala, pe de altă parte acţiuni de dragaj pe Dunărea Veche.

”În aceste condiţii este destul de dificil de spus că totul este în siguranţă, sunt riscuri, dar se face tot ceea ce este omeneşte posibil pentru menţinerea în funcţiune a Centralei Nucleare, care în momentul de faţă aduce un aport important, mai ales în condiţiile în care şi în Ungaria, din patru grupuri, trei deja au fost oprite şi Bulgaria semnalează, de asemenea, probleme în funcţionarea centralei nucleare de la Kozlodui”, a mai declarat Sorin Rîndaşu.

Prognozele nu sunt foarte „îmbucurătoare”

Acesta avertizează, de asemenea, că ”prognozele nu sunt foarte îmbucurătoare”.

”Singurul lucru pe care putem să-l spunem este că, în Bazinul Superior, în Austria, se înregistrează precipitaţii ceea ce a permis creşterea nivelelor râurilor din zona care alimentează Dunărea Superioară. Dar trebuie menţionat faptul că sunt şapte zile de parcurs până la intrarea în ţară şi de la intrarea până în zona Cernavodă mai sunt încă cinci zile. Deci vorbim de două săptămâni în care trebuie să găsite, cu resursele locale, soluţii care să permită în continuare funcţionarea Centralei Nucleare”, a explicat specialistul.

Acesta a precizat că măsurile dispuse de Comitetului Naţional de Situaţii de Urgenţă ar putea ”produce acel efect de 10-15 cm care să ne permite să trecem până să ajungem la perioada la care debitele la intrarea Dunării în ţară vor fi stabilizate la valori în jurul valori de 1.600, poate puţin mai mari”.

Oricum, la 1.600 mc/s debit la intrarea în ţară înseamnă de cel puţin de două ori şi jumătate mai mic decât media multianuală a lunii acestea.

Sorin Rîndaşu a precizat că, faţă de debitele de anul trecut pe Dunăre, cele înregistrate în prezent sunt cu 25% mai mici.

Unitatea 1 a CN Cernavodă a fost oprită în această sătămână, reducând producţia internă de energie cu 10%, în condiţiile unui consum ridicat din cauza caniculei.

Scăderea debitelor pe Dunăre aduce riscul închiderii şi Unităţii 2 a centralei, cu efect semnificativ asupra producţiei interne.