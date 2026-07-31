Salată cu pepene roșu și brânză – rețeta răcoritoare ideală pentru vară. Ce ingrediente se potrivesc de minune cu pepenele

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Salata cu pepene roșu și feta este o combinație surprinzător de echilibrată, care îmbină gustul dulce al fructului cu savoarea ușor sărată a brânzei.  

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

Salata cu pepene roșu și brânză feta este o alegere populară în sezonul cald, datorită prospețimii și texturii contrastante, fiind o rețetă de vară ușor de pregătit și potrivită atât ca gustare, cât și ca fel principal ușor.

Ingrediente necesare pentru salata cu pepene roșu

Pentru a obține o salată echilibrată, care să îmbine prospețimea cu savoarea, ai nevoie de câteva ingrediente simple, dar bine alese. Combinația de pepene roșu zemos, brânză feta cremoasă și verdețuri proaspete oferă un contrast plăcut de gusturi și texturi.

Ingrediente de bază:

  • 500 g pepene roșu bine copt, tăiat cuburi sau biluțe
  • 150 g brânză feta, sfărâmată sau tăiată cubulețe
  • un pumn de frunze proaspete de mentă
  • 1 lingură de ulei de măsline extravirgin
  • sucul de la o jumătate de lămâie sau lime (opțional)

Ingrediente opționale, pentru un plus de aromă și textură:

Ingredientele pot fi ajustate în funcție de preferințe, dar este important ca pepenele să fie dulce și suculent, iar brânza feta să aibă o consistență fermă, care nu se topește în salată.

Mod de preparare pas cu pas

Salata cu pepene roșu și feta se prepară rapid, fără gătire, fiind ideală pentru zilele călduroase. Este important ca ingredientele să fie reci și proaspete pentru a obține un rezultat cât mai răcoritor.

Taie pepenele în cuburi potrivite sau folosește o lingură specială pentru a forma biluțe. Scoate semințele, dacă este cazul, și lasă-l câteva minute la scurs pentru a elimina excesul de suc.

Feta poate fi tăiată cubulețe sau sfărâmată grosier, în funcție de preferință. Alege o brânză mai fermă, care să-și păstreze forma în salată.

Rupe frunzele de mentă sau rucola cu mâna, pentru a nu le zdrobi. Dacă folosești baby spanac, îl poți lăsa întreg.

Într-un bol mare, combină pepenele, feta și verdețurile. Adaugă uleiul de măsline și, opțional, sucul de lămâie sau lime. Amestecă delicat pentru a nu zdrobi brânza sau fructul.

Presară semințele (de pin, dovleac sau susan), adaugă piper proaspăt măcinat și, dacă dorești, un strop de oțet balsamic sau sirop de rodie pentru un contrast ușor dulce-acrișor.

Salata este cea mai gustoasă când este rece, servită imediat după preparare. Dacă vrei să o pregătești din timp, păstrează ingredientele separat și asambleaz-o înainte de servire.

pepene rosu felii

Variante și combinații populare

Salata cu pepene roșu este extrem de versatilă și poate fi adaptată cu ușurință în funcție de preferințe sau ingredientele disponibile. Dulceața pepenelui se potrivește bine cu o gamă largă de gusturi și texturi, de la crocant la cremos, de la acrișor la aromat.

Cu brânză de capră sau mozzarella

Dacă nu preferi feta, o poți înlocui cu brânză de capră ușor cremoasă sau cu mozzarella proaspătă. Ambele variante oferă un gust delicat și o textură plăcută.

Cu castravete pentru un plus de prospețime

Castravetele adaugă un element crocant și răcoritor. Taie-l în felii subțiri sau cubulețe și amestecă-l cu celelalte ingrediente.

Cu roșii cherry

Roșiile cherry adaugă suculență și o notă ușor acidulată. Se potrivesc perfect cu pepenele și brânza, mai ales într-o salată mediteraneană reinterpretată.

Cu frunze verzi

Pentru o bază mai sățioasă, poți adăuga rucola, baby spanac, valeriană sau salată verde. Acestea echilibrează dulceața pepenelui și adaugă volum.

Cu semințe sau nuci

Pentru un plus de textură, adaugă semințe de pin, dovleac, floarea-soarelui sau chiar nuci coapte. Ele oferă crocant și un gust ușor prăjit.

Variante vegane

Renunță la brânză sau folosește o alternativă vegetală pentru o versiune complet vegană. În acest caz, adaugă puțin avocado pentru cremozitate.

Dressinguri alternative

Pe lângă uleiul de măsline, poți folosi dressinguri ușoare pe bază de iaurt, oțet de mere, miere și muștar sau sirop de rodie pentru un plus de savoare.

Aceste variante transformă salata cu pepene într-un preparat adaptabil, ideal pentru gusturi diverse și ocazii diferite – de la prânzuri rapide până la mese festive de vară.

pepene rosu salata

Salata cu pepene roșu, o alegere ideală pentru vară

Pepenele roșu este un ingredient perfect pentru vară, fiind compus în mare parte din apă, ceea ce îl face excelent pentru hidratare în zilele calde. Are un conținut scăzut de calorii, dar bogat în vitamine precum C, A și B6, care susțin sistemul imunitar și sănătatea pielii. În plus, pepenele roșu conține licopen, un antioxidant puternic cu efect antiinflamator.

Brânza feta aduce un aport important de proteine de calitate, care ajută la menținerea masei musculare și conferă sațietate. De asemenea, este o sursă bună de calciu și fosfor, esențiale pentru sănătatea oaselor și a dinților. Datorită gustului său intens, se folosește în cantități moderate, ceea ce echilibrează aportul de grăsimi.

Frunzele proaspete de mentă adaugă un plus de prospețime și au efecte digestive benefice. Sunt bogate în compuși naturali care susțin digestia și au proprietăți antiinflamatoare.

Uleiul de măsline extravirgin este cunoscut pentru grăsimile sănătoase pe care le conține, în special acizii grași mononesaturați, buni pentru inimă. De asemenea, polifenolii din ulei acționează ca antioxidanți, protejând organismul.

Sculul de lămâie sau lime, folosit opțional, aduce o notă acrișoară și este o sursă excelentă de vitamina C, ce ajută la întărirea sistemului imunitar și la absorbția fierului din alte alimente.

Dacă adaugi semințe sau nuci, acestea completează salata cu fibre, grăsimi sănătoase și minerale precum magneziu sau vitamina E, contribuind la o digestie bună și la senzația de sațietate.

În ansamblu, această salată nu este doar delicioasă, ci și echilibrată din punct de vedere nutrițional, oferind hidratare, antioxidanți, proteine, fibre și grăsimi sănătoase – o alegere ideală pentru mesele ușoare de vară.

Etichete: branza, pepene rosu, salata,

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