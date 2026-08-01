Se prepară din ingrediente simple, precum ton la conservă, porumb și orice altceva îți dorești, iar totul este gata în doar câteva minute. O poți servi într-un sandviș, învelită în frunze de salată verde sau în multe alte variante.

Ce tip de ton la conservă să alegi. În suc propriu sau în ulei de măsline?

Dacă alegi ton conservat în ulei, este recomandat să optezi pentru unul păstrat în ulei de măsline extravirgin. Astfel, poți folosi uleiul din conservă.

Tonul conservat în ulei este o alegere excelentă și pentru preparate mai ușoare, cum este salata Niçoise, deoarece aroma și textura sa completează foarte bine măslinele și dressingul pe bază de muștar Dijon.

În schimb, tonul conservat în apă are un gust mai pronunțat de pește, deoarece aroma nu este estompată de ulei. Dacă pregătești o rețetă care conține multe condimente sau alte ingrediente aromate, tonul în apă este o alegere mai potrivită, deoarece reprezintă o bază neutră.

Printre ingredientele care se potrivesc foarte bine cu tonul din conservă se numără maioneza, verdețurile proaspete, ingredientele acide, precum oțetul, zeama de lămâie sau sosul iute, dar și muștarul și castraveții murați.

Dacă prepari o salată de ton, varianta conservată în apă îți oferă mai multă libertate să adaugi propriile surse de grăsime, precum maioneza, avocado bine copt sau uleiul de măsline. În plus, vei avea considerabil mai puține calorii.

Combinația clasică: Ton, porumb dulce, ceapă roșie și măsline

Aceasta este combinația clasică. O salată care se face extrem de ușor și este foarte delicioasă. Ai nevoie doar de ton, porumb dulce, ceapă roșie și măsline. Opțional, poți lega întreaga salată cu puțină maioneză sau un dressing din iaurt și ulei de măsline.

Începe prin a scurge tonul și pune-l într-un bol. Toacă mărunt ceapa roșie și amestec-o cu tonul. Adaugă porumbul dulce și omogenizează ingredientele. Condimentează cu sare și piper, după gust.

Apoi adaugă dressingul făcut din suc de lămâie, maioneză și iaurtul grecesc. Amestecă bine, dar ușor, astfel încât ingredientele să se combine fără să sfărâmi prea mult tonul.

După ce salata este gata, mut-o într-un vas de servire și presară deasupra pătrunjel tocat. Servește imediat, alături de pâine cu coajă crocantă, pe care poți întinde salata.

Rețeta pas cu pas pentru o salată cu ton perfect echilibrată

Ingrediente

• 2 conserve de ton bucăți în apă (aproximativ 340 g scurse în total)

• 100 g țelină apio, tăiată cubulețe (aproximativ 2 tije)

• 2 fire de ceapă verde, feliate

• 100 g maioneză

• 1 lingură suc de lămâie

• ¼ linguriță piper negru proaspăt măcinat

• ¼ linguriță sare

• 1 castravete murat

• 10 măsline negre sau verzi

• 1 conservă mică de porumb (150 g)

• 1 conservă mică fasole roșie (150 g)

Scurge bine tonul din conserve. Taie mărunt țelina apio și feliază ceapa verde. Scurge porumbul și fasolea roșii, toacă măslinele și pune totul într-un bol. Adaugă castravetele murat tocat mărunt și scurs bine.

Adaugă maioneza, sucul de lămâie, piperul și sarea. Amestecă până când toate ingredientele sunt bine încorporate. Servește salata în sandvișuri, pe un pat de salată verde sau alături de pâine prăjită ori pusă într-o tortilla pentru un wrap delicios.

Secretul dressing-ului. Cum eviți o salată uscată fără să exagerezi cu maioneza

Dacă vrei o salată de ton care să nu fie uscată, dar totuși nu vrei să pui prea multă maioneză, iată un dressing perfect:

Într-un bol, amestecă iaurtul grecesc, sucul de lămâie, muștarul Dijon, sarea, piperul și pătrunjelul până obții un dressing omogen.

Adaugă deasupra tonul bine scurs, apoi restul de ingrediente. Amestecă ușor, astfel încât ingredientele să se combine fără să sfărâmi prea mult tonul.

Poți servi salata imediat sau o poți lăsa la frigider timp de aproximativ 30 de minute, pentru ca aromele să se întrepătrundă.

Poți folosi iaurt grecesc sau iaurt grecesc degresat, la care să adaugi ulei de măsline extravirgin. Alternativ, poți folosi avocado pasat ca sursă de grăsimi sau o lingură de tahini.

Cum o împachetezi pentru pachetul de la birou

Pune salata de ton într-o tortilla pentru un wrap delicios. Ai grijă să nu o faci prea umedă, astfel încât lipia să nu se umezească. Cel mai bine rulează salata în lipie dimineața și pune-o puțin pe tigaie ca să devină crocantă. Se va păstra integră până la muncă.

Alternativ, învelește salata în frunze crocante de salată iceberg, care își mențin forma și sunt suficient de tari încât să țină salata.

Dacă vrei să o iei într-o caserola, o poți servi cu crackers sau pâinică crocantă lângă. Dacă alegi să pui salata de ton într-un sandviș, asigură-te că folosește pâine care își menține forma, puțin mai densă.