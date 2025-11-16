Risotto – rețeta originală din Italia. Ingrediente și tehnici de preparare. Cum se face cremos și gustos acasă

Alegi orezul bun, încălzești supa, amesteci cât trebuie și la final obții un preparat catifelat, cu un gust intens, asta dacă respecți pașii corecți. Află ce ingrediente îți trebuie, cum îl gătești corect și ce variante poți prepara acasă.

Ce este risotto

Risotto este un preparat tradițional italian, cremos și gustos, făcut din orez gătit lent în supă. Nu este o simplă garnitură, ci un fel de mâncare foarte apreciat în nordul Italiei, mai ales în regiunea Lombardia. Secretul lui stă în felul în care orezul absoarbe treptat lichidul, eliberând amidonul care dă textura aceea fină și legată.

Pentru un risotto bun, se folosește un tip special de orez cu bob rotund și bogat în amidon, cum ar fi Arborio, Carnaroli sau Vialone Nano. Boabele trebuie să rămână ușor ferme în interior, nu complet moi, iar sosul care le învăluie trebuie să fie cremos, nu apos. Prepararea începe prin călirea unei cepe mici în unt sau ulei de măsline, apoi se adaugă orezul crud, care se prăjește ușor până devine sticlos. Apoi se toarnă puțin vin alb, pentru aromă, iar după ce acesta se evaporă, se adaugă treptat supă fierbinte (de legume, pui sau pește), câte un polonic o dată. Se amestecă constant, fără grabă, până când orezul devine moale, dar păstrează o textură plăcută.

La final, risotto-ul se „montează” cu unt și parmezan ras, care îi dau gustul bogat și luciul specific. Se poate adăuga orice ingredient preferat: ciuperci, fructe de mare, legume, șofran sau chiar dovleac. Este un fel de mâncare care cere răbdare și atenție, dar răsplata este pe măsură.

Ce orez se folosește pentru risotto

Pentru risotto se folosește un tip special de orez cu boabe rotunde, bogate în amidon, care eliberează treptat această substanță în timpul gătitului. Tocmai amidonul este cel care face risotto-ul cremos și legat, fără să fie nevoie de smântână sau alte adaosuri.

Cele mai bune soiuri sunt Arborio, Carnaroli și Vialone Nano, toate provenind din Italia. Arborio este cel mai ușor de găsit și te ajută să gătești un risotto consistent, cu o textură densă. Carnaroli este considerat „regele orezurilor pentru risotto” pentru că boabele lui își păstrează perfect forma, dar eliberează suficient amidon pentru o cremozitate ideală. Vialone Nano, mai mic și mai delicat, absoarbe bine lichidul și oferă un rezultat fin, ușor aerat.

Soiurile obișnuite de orez, cum sunt cele cu bob lung sau cele pentru pilaf, nu sunt potrivite, pentru că au prea puțin amidon și rămân uscate la gătit, fără să formeze crema moale de care ai nevoie la risotto. De aceea, dacă vrei un risotto autentic, cremos, dar nu lipicios, e important să alegi orez italian special pentru acest preparat și să-l gătești fără a-l clăti, ca să nu pierzi amidonul care dă farmecul rețetei.

Shutterstock

Ingrediente de bază pentru risotto

Ingredientele de bază pentru risotto sunt puține, dar fiecare contribuie la gustul și textura finală.

Totul începe cu orezul special, cum este Arborio, Carnaroli sau Vialone Nano. Aceste soiuri au boabe rotunde, bogate în amidon, care dau risotto-ului consistența cremoasă și legată. Apoi urmează grăsimea, adică untul sau uleiul de măsline, în care se călește o ceapă tocată mărunt. Ea adaugă aromă și formează baza preparatului.

După ce ceapa devine moale, se pune orezul crud și se lasă puțin la prăjit, până boabele devin ușor sticloase. În acest moment se adaugă vinul alb, care oferă o notă fină, ușor acrișoară, și echilibrează gusturile.

Pasul următor este cel mai important: se adaugă treptat supă fierbinte, câte un polonic o dată, amestecând continuu. Supa poate fi de legume, de pui sau de pește, în funcție de rețetă. La final, risotto-ul se termină cu o bucată de unt și parmezan ras, care îl fac cremos, lucios și plin de savoare. Aceste ingrediente simple sunt baza oricărei rețete de risotto, iar peste ele poți adăuga alte ingrediente după gust: ciuperci, legume, fructe de mare, carne sau condimente precum șofranul.

Cum se prepară risotto pas cu pas

Prepararea risotto-ului este un proces simplu, dar cere atenție și răbdare. Fiecare pas contează pentru a obține textura cremoasă și gustul bogat al preparatului. Mai întâi, se pregătește supa care va fi adăugată pe parcurs. Poate fi de legume, de pui sau de pește, dar trebuie ținută caldă tot timpul.

Într-o cratiță largă, se topește untul sau se încinge uleiul de măsline. Se adaugă ceapa tocată mărunt și se călește la foc mic, până devine moale și ușor aurie. Apoi se pune orezul crud, care se prăjește 1-2 minute, amestecând continuu, până când boabele devin sticloase.

Se toarnă puțin vin alb și se amestecă până se evaporă complet. Acum începe partea principală: se adaugă treptat supa fierbinte, câte un polonic, amestecând mereu. Nu se toarnă toată odată, ci doar când lichidul anterior a fost absorbit.

Risotto-ul se gătește astfel aproximativ 18-20 de minute, până când orezul este moale, dar păstrează un miez ușor ferm. La final, se ia de pe foc și se adaugă o bucată de unt și parmezan ras. Se amestecă ușor, până devine cremos și lucios. Preparatul se lasă un minut să se așeze, apoi se servește imediat, cât este cald și cremos. Rezultatul trebuie să fie un risotto legat, cu boabe fine și o textură catifelată.

Variante populare de risotto

Risotto-ul este un preparat versatil, care se poate adapta ușor în funcție de ingredientele folosite. De la rețetele simple, până la cele mai rafinate, toate păstrează aceeași bază, dar se diferențiază prin gust și aromă.

Risotto cu ciuperci (champignon sau porcini)

Este una dintre cele mai iubite variante. Ciupercile adaugă o aromă intensă și o textură plăcută, care se potrivește perfect cu untul și parmezanul. Se pot folosi ciuperci proaspete, uscate sau o combinație între ele, iar la final se presară puțin pătrunjel verde pentru prospețime.

Risotto cu legume de sezon

Această versiune este ușoară și colorată. Se pot adăuga dovlecei, ardei, mazăre, sparanghel sau morcovi, în funcție de perioada anului. Este o opțiune perfectă pentru cei care preferă o masă vegetariană, dar totuși hrănitoare.

Risotto cu fructe de mare

Un preparat elegant, care te duce cu gândul la serile călduroase din sezonul estival. Se folosește de obicei un amestec de creveți, calamari și scoici, iar supa se face din carcase de creveți sau pește. Vinul alb și puțin usturoi completează gustul delicat.

Risotto cu dovleac sau șofran

Risotto-ul cu dovleac este dulceag și catifelat, potrivit pentru toamnă. Cel cu șofran, numit și „Risotto alla Milanese”, are o culoare galben-aurie și un parfum special. Este una dintre cele mai vechi și renumite rețete italiene.

Shutterstock

Secrete pentru un risotto perfect

Un risotto reușit are nevoie de răbdare, atenție și câteva trucuri care fac diferența. Chiar dacă pare o rețetă pretențioasă, lucrurile devin mult mai ușoare atunci când respecți câteva reguli simple. În primul rând, alegerea orezului este esențială. Soiurile speciale, cum sunt Arborio, Carnaroli sau Vialone Nano, eliberează exact cantitatea de amidon de care ai nevoie ca să obții o textură cremoasă. Nu folosi orez obișnuit, pentru că boabele se vor sfărâma sau se vor separa.

Un alt secret este să nu speli orezul înainte. Amidonul de la suprafață este cel care ajută risotto-ul să se lege frumos, așa că orice clătire îl îndepărtează. Apoi, ai nevoie de o bază aromată, formată din ceapă tocată fin și gătită la foc mic, în unt sau ulei de măsline. Ceapa trebuie să se înmoaie, nu să se rumenească, altfel schimbă gustul preparatului.

Prăjirea orezului este un pas pe care nu trebuie să-l sari. Când adaugi orezul peste ceapă, lasă-l un minut să se prindă ușor de grăsime. Boabele devin sticloase și capătă o aromă discretă, dar importantă. Abia apoi toarnă vinul alb, care aduce prospețime și echilibru.

Supa trebuie să fie mereu fierbinte, nu rece, altfel oprește procesul de gătire. Adaugă treptat câte un polonic, așteptând ca orezul să absoarbă lichidul înainte de a pune altul. Acest ritm este cheia texturii cremoase. Amestecă des, dar nu agresiv. Mișcările blânde ajută boabele să elibereze amidon, dar fără să se rupă.

Monitorizează permanent textura. Risotto-ul trebuie gustat pe parcurs. Boabele trebuie să fie moi, dar să păstreze un miez ușor ferm. Dacă îl gătești prea mult, devine pastos. Dacă îl lași prea puțin, rămâne crud.

La final vine pasul care dă magia preparatului. Se adaugă unt rece și parmezan ras, iar vasul se acoperă câteva clipe. Acest moment, numit montare, transformă risotto-ul într-o cremă fină și lucioasă. Nu îl lăsa prea mult să aștepte înainte de a fi servit, pentru că se îngroașă repede. Risotto-ul se mănâncă imediat, când este încă moale și se așază frumos în farfurie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













