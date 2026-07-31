Umplutura pe bază de carne tocată și orez de conopidă oferă o alternativă mai ușoară față de rețetele clasice care folosesc orez sau pesmet.

În timpul coacerii, roșiile devin fragede și își intensifică dulceața naturală, iar umplutura capătă aromele de ceapă, usturoi, oțet balsamic și ierburi aromatice. Preparatul poate fi servit ca fel principal, alături de o salată proaspătă.

Ingrediente pentru rețeta de roșii umplute

Pentru roșii

6 roșii mari, ferme (de preferat soiul Beefsteak)

Pentru umplutură

500 g carne tocată de vită

1 ceapă

2-3 căței de usturoi

250 g orez de conopidă

2 linguri oțet balsamic

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță amestec de ierburi italiene sau oregano, busuioc, cimbru și rozmarin uscate

sare de mare

piper negru

Cum poți adapta rețeta

Carnea tocată de vită poate fi înlocuită cu carne de curcan, pui, miel sau porc. Pentru o variantă vegetariană se pot folosi linte fiartă sau quinoa.

Orezul de conopidă poate fi înlocuit cu orez alb sau brun deja fiert.

Oțetul balsamic poate fi substituit cu oțet din vin roșu, vin alb sau oțet de mere, însă balsamicul oferă o aromă ușor dulceagă.

Ierburile aromatice pot fi adaptate în funcție de preferințe, folosind oregano, busuioc, cimbru sau rozmarin. În cazul folosirii ierburilor proaspete, cantitatea trebuie mărită deoarece aroma este mai delicată decât cea a plantelor uscate.

Mod de preparare

Se încălzește cuptorul la temperatura de 180 de grade. Se taie partea superioară a roșiilor și se păstrează capacele. Pulpa se scoate cu grijă și se transferă într-un blender. Roșiile golite se așază într-o tavă de copt, cu deschiderea în sus.

Peste pulpa de roșii se adaugă oțetul balsamic, uleiul de măsline, ierburile aromatice și sarea, apoi ingredientele se mixează până se obține un sos omogen.

Într-o tigaie mare se încinge puțin ulei de măsline. Se călește ceapa până devine aurie, apoi se adaugă usturoiul și se gătește încă aproximativ un minut.

Se adaugă carnea tocată, se asezonează cu sare și piper și se gătește până își schimbă complet culoarea.

Se încorporează orezul de conopidă și sosul obținut din pulpa roșiilor. Compoziția se fierbe la foc mediu, amestecând ocazional, până când excesul de lichid se evaporă și umplutura capătă o consistență densă.

Interiorul roșiilor se tamponează cu un prosop de hârtie pentru a elimina excesul de umiditate.

Roșiile se umplu cu amestecul de carne și se acoperă cu capacele păstrate.

Tava se acoperă cu folie de aluminiu și se introduce în cuptor. Spre finalul coacerii, folia se îndepărtează pentru ca roșiile să se rumenească ușor și să devină fragede.

Preparatul poate fi decorat cu busuioc sau pătrunjel proaspăt și poate fi servit alături de sos tzatziki.

Sfaturi pentru reușita preparatului

Se recomandă alegerea unor roșii mari și ferme, deoarece acestea își păstrează mai bine forma în timpul coacerii.

Pulpa trebuie îndepărtată cu grijă pentru a evita perforarea cojii, care poate permite scurgerea sucurilor și a umpluturii.

Dacă nu este disponibil un blender, pulpa roșiilor poate fi zdrobită manual și amestecată cu restul ingredientelor.

Sosul rezultat după mixare are inițial o consistență foarte lichidă, însă se îngroașă în timpul fierberii.

Umplutura trebuie lăsată suficient pe foc pentru evaporarea lichidului în exces. În caz contrar, preparatul poate deveni apos.

Pentru un plus de savoare, în ultimele 15-20 de minute de coacere se poate adăuga mozzarella sau parmezan ras. Brânza feta poate fi incorporată direct în umplutură după ce aceasta s-a îngroșat.

Timpul de coacere poate varia în funcție de dimensiunea roșiilor și de vasul utilizat. Preparatul este gata atunci când roșiile sunt fragede și ușor zbârcite la suprafață.

Gemista, preparatul tradițional grecesc din roșii și ardei umpluți

Gemista este unul dintre cele mai cunoscute preparate tradiționale din bucătăria grecească. Denumirea provine din cuvântul grecesc care înseamnă „umplut”, iar rețeta are la bază legume umplute, cel mai frecvent roșii și ardei, coapte lent în cuptor.

În varianta clasică, legumele sunt umplute cu un amestec de orez, ceapă, usturoi, verdețuri și ierburi aromatice precum oregano, mentă sau pătrunjel. În funcție de regiune și de preferințe, rețeta poate include și carne tocată de vită sau miel, deși în multe zone ale Greciei Gemista este pregătită exclusiv cu legume și orez, fiind un preparat des întâlnit în perioada posturilor.

După umplere, roșiile și ardeii sunt așezați într-o tavă, alături de cartofi și ulei de măsline, apoi sunt copți la temperatură moderată până când legumele devin fragede, iar aromele se combină. Preparatul este servit atât cald, cât și rece, fiind însoțit adesea de brânză feta, iaurt grecesc sau sos tzatziki.

De-a lungul timpului, rețeta a cunoscut numeroase adaptări. În afara Greciei, Gemista este reinterpretată în variante mai bogate în proteine, cu carne tocată și diferite tipuri de orez sau chiar orez de conopidă, păstrând însă principiul de bază al preparatului: legume coapte, umplute cu ingrediente simple și aromate.