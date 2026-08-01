În centrul poveștii se află averea unui șofer de camion din Padova, născut în 1970, care în 2019 a câștigat unul dintre cele mai mari premii din istoria loteriei SuperEnalotto, potrivit SKY TG24.

După moartea neașteptată a bărbatului, cea de-a doua soție, devenită unicul moștenitor al averii sale, a primit nu doar milioanele de euro, ci și obligația legală de a continua plata unei indemnizații către fosta soție. Suma ar putea ajunge la aproximativ 5.000 de euro pe lună.

Câștigul uriaș care i-a schimbat complet viața

Șoferul de camion a câștigat premiul record în timpul unei deplasări de serviciu la Lodi. Bărbatul a obținut 220 de milioane de euro, o sumă care a ajuns la aproximativ 180 de milioane de euro după plata taxelor.

După câștigul neașteptat, acesta a decis să își schimbe radical viața. A renunțat la locul de muncă, a făcut mai multe investiții și și-a schimbat stilul de viață, cumpărând mașini și locuințe noi.

În acel moment, relația cu soția sa era deja deteriorată. Cei doi erau separați în fapt înainte de câștig, însă nu aveau încă o separare oficială din punct de vedere legal.

După finalizarea unui „divorț rapid”, cei doi au stabilit ca bărbatul să îi plătească fostei soții o pensie de întreținere de 6.300 de euro pe lună.

Femeia, care lucra ca femeie de serviciu, avea nevoie de sprijin financiar, iar suma stabilită urma să îi asigure veniturile după separare.

Ulterior, bărbatul și-a refăcut viața alături de o altă femeie, originară tot din Chieti. Cei doi s-au căsătorit pe 24 iulie 2025 și s-au mutat împreună în Padova.

Pe 28 iunie, bărbatul a murit subit. Pentru că nu avea copii, părinți, frați sau alte rude apropiate care să poată moșteni averea, noua soție a devenit singurul moștenitor al patrimoniului său.

Însă, odată cu moștenirea, aceasta a preluat și o obligație prevăzută de legislația italiană: plata unei indemnizații către fosta soție a defunctului, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Cum funcționează indemnizația de moștenire

În dreptul italian, acest mecanism este cunoscut drept indemnizație de moștenire și reprezintă o sumă plătită de moștenitorul persoanei decedate către fostul soț care se află într-o situație financiară vulnerabilă.

„Natura indemnizației de moștenire este bine stabilită în jurisprudență: aceasta este plătită de moștenitor sau de moștenitori. Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, respectiv dacă persoana se află într-o situație financiară dificilă, dacă primește deja pensie de întreținere și dacă nu s-a recăsătorit, aceasta are dreptul să solicite indemnizația de moștenire”, a explicat pentru agenția AGI Francesco Marino, reprezentant juridic al Associazione Italia, organizație specializată în dreptul familiei.

Fosta soție a apelat la această organizație după moartea bărbatului, când plata pensiei de întreținere a fost oprită.

Potrivit estimărilor, suma solicitată în prezent se ridică la aproximativ 5.000 de euro pe lună.