Într-atât încât a ratat rezultatul meciului nebun din optimile de finală dintre Argentina și Mexic, desfășurat în toiul nopții, potrivit News.ro.

Neconvocat de Thomas Tuchel în lotul Angliei pentru Cupa Mondială din 2026, Cole Palmer a urmărit călătoria coechipierilor de peste Atlantic. Dar, la fel ca mulți fani ai fotbalului în timpul acestei Cupe Mondiale, decalajul orar l-a copleșit, chiar în cel mai nepotrivit moment posibil.

Deși a urmărit întregul turneu, mijlocașul ofensiv al lui Chelsea a ratat cu siguranță cea mai mare victorie a Angliei în competiție: meciul din optimile de finală de pe Estadio Azteca împotriva Mexicului, jucat cu 10 oameni (3-2). Motivul? Momentul meciului, care a avut loc la ora 2 dimineața, ora Londrei.

„M-am uitat la meci, dar am adormit la pauză”

„M-am uitat la meci, dar am adormit la pauză”, a spus el, la o conferință de presă de vineri.

Neconvocarea lui Cole Palmer, alături de Harry Maguire, Phil Foden și Trent Alexander-Arnold, din lotul Cupei Mondiale din 2026 a generat discuții considerabile în luna mai.

Thomas Tuchel a pledat pentru coeziune colectivă, mai degrabă decât pentru acumularea de talente individuale.

Anglia a fost eliminată în semifinale

„Acest sezon nu a fost cel mai bun, dar așa stau lucrurile”, a răspuns jucătorul în vârstă de 24 de ani. „Nu voi insista asupra unei decizii pe care nu o putem schimba”.

Aventura Angliei s-a încheiat în semifinale împotriva Argentinei, cu o înfrângere, scor 2-1. În meciul pentru locul trei, Anglia a învins, în cele din urmă, Franța.