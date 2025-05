Cum să speli corect fructele și legumele pentru a elimina pesticidele

În fiecare zi punem în coșul de cumpărături fructe și legume proaspete, pline de vitamine și beneficii pentru sănătatea noastră.

Totuși, te-ai întrebat vreodată dacă un simplu clătit sub robinet este suficient pentru a scăpa de pesticidele invizibile de pe coaja fructelor și legumelor? Descoperă cum să speli corect fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Află de ce este importantă spălarea atentă și care sunt cele mai eficiente metode naturale de curățare.

De ce e important să elimini pesticidele de pe alimente

Pesticidele sunt substanțe folosite pentru a ucide insecte, buruieni și alte vietăți care pot strica culturile. Tocmai de aceea, ele sunt toxice. Problema apare atunci când ajung și în corpul nostru, mai ales dacă le consumăm des. Unele studii au arătat că unele pesticide pot afecta creierul, hormonii și chiar pot crește riscul de cancer.

De exemplu, pe frunze de spanac s-a găsit uneori permetrin, un insecticid care afectează sistemul nervos. Iar pe varza kale s-a găsit DCPA, un erbicid care ar putea cauza cancer. Deși aceste substanțe sunt controlate de autorități și au limite considerate sigure, mulți experți spun că mai ales combinația dintre ele poate fi dăunătoare. Organizații ca Environmental Working Group avertizează că, deși pesticidele sunt „legale”, nu înseamnă că sunt complet sigure, mai ales pentru copii, femei însărcinate sau persoane cu probleme de sănătate, conform Npic.orst.edu.

Un motiv important pentru care trebuie să spălăm bine fructele și legumele este acela că, astfel, putem scăpa de o parte mare din aceste substanțe periculoase. Doar clătind corect, putem înlătura o bună parte din chimicale, dar și murdăria sau bacteriile. Autoritățile din SUA spun că, în multe cazuri, reziduurile rămase sunt sub limitele admise, iar uneori dispar complet după ce produsele sunt spălate. Totuși, de ce să nu fim și mai siguri?

Dacă ne place să mâncăm multe fructe și legume, ceea ce e foarte sănătos, nu ar trebui să ne oprim din cauza pesticidelor. Putem continua să le mâncăm, dar să le curățăm bine înainte. Spălatul este o metodă simplă și eficientă. Gândește-te că, până ajung în farfuria ta, fructele și legumele au trecut prin multe mâini și locuri. Pot avea praf, microbi, urme de îngrășăminte sau pământ. Dacă le spălăm bine, scăpăm nu doar de chimicale, ci și de alte lucruri care ne-ar putea îmbolnăvi.

Desigur, nu vom putea elimina toate pesticidele doar cu apă, mai ales dacă unele au intrat în interiorul legumei sau fructului. Dar cercetările arată că, dacă le spălăm bine, cantitatea de chimicale scade mult. Așa evităm riscurile inutile. În unele cazuri, putem și curăța coaja, iar asta ajută foarte mult, pentru că majoritatea pesticidelor rămân la suprafață. Chiar dacă fructele din magazin par curate, spălatul este important. Este un pas simplu care ne poate feri de probleme.

Metode eficiente de spălare a fructelor și legumelor

Sunt multe sfaturi despre cum să spălăm corect fructele și legumele. Unele spun să le clătim doar cu apă, altele recomandă soluții naturale ca oțetul sau bicarbonatul. Descoperă care sunt cele mai bune metode prin care poți spăla alimentele astfel încât să îndepărtezi pesticidele într-un mod cât mai natural, după cum spun experții pentru Sciencealert.ro.

Spălare sub jet de apă rece

Aceasta e cea mai simplă și mai rapidă metodă. Ține fructele sau legumele sub apă rece de la robinet și freacă-le ușor cu mâinile. Întoarce-le pe toate părțile și spală-le până când nu mai vezi murdărie. Dacă ai legume sau fructe tari, cum ar fi cartofi, morcovi, mere sau pepene, folosește o perie de bucătărie curată și freacă bine coaja. Astfel, vei îndepărta murdăria și o mare parte din pesticidele de la suprafață. Cercetările spun că doar cu apă simplă putem scăpa de 50–80% dintre substanțele chimice de pe coajă.

Înmuierea în apă călduță

O altă metodă ușoară este să lași legumele sau fructele câteva minute într-un bol cu apă călduță. Atenție, apa nu trebuie să fie fierbinte. Căldura ajută la îndepărtarea unor pesticide, mai ales a celor care se dizolvă în apă. Specialiștii spun că această metodă este foarte eficientă. De exemplu, poți pune salată, spanac sau varză într-un vas cu apă, le amesteci puțin și le lași 1-2 minute. Apoi le clătești cu apă curată. Nu folosi chiuveta pentru acest pas, ci un bol curat, pentru că chiuveta poate avea microbi.

Bicarbonat de sodiu

Bicarbonatul este foarte bun pentru curățat. Un studiu din 2017 arată că o soluție cu bicarbonat poate elimina aproape toate pesticidele de pe fructe, în special mere. Se face o soluție cu 1% bicarbonat, adică o linguriță de praf la o cană de apă. Lasă fructele în această apă aproximativ 10–15 minute. Apoi clătește-le bine cu apă curată și freacă ușor coaja. Pentru un bol mare, poți pune 4 lingurițe de bicarbonat la un litru de apă. E important să nu le ții prea mult în soluție și să le clătești bine, mai ales dacă e vorba de fructe sensibile, cum sunt zmeura sau căpșunele, care se pot înmuia.

Oțet

Oțetul este cunoscut pentru puterea sa de a curăța. Ajută și la îndepărtarea pesticidelor, dar și a bacteriilor. Cel mai bun este oțetul alb sau de mere. Amestecă o cană de oțet cu două căni de apă într-un bol mare. Pune în el fructele sau legumele și lasă-le acolo 2–3 minute. Amestecă ușor. Apoi clătește-le bine sub apă rece timp de cel puțin un minut, ca să scapi de gustul de oțet. Metoda este foarte bună pentru fructe precum merele, perele sau strugurii, care pot avea urme de ceară sau alte substanțe pe coajă.

Nu folosi săpun sau detergent

Chiar dacă pare că spală mai bine, nu folosi niciodată săpun, detergent de vase sau alte produse de curățenie pentru spălarea fructelor și legumelor. Aceste produse nu sunt făcute pentru mâncare și pot rămâne în coaja alimentelor. În plus, studiile au arătat că nici măcar soluțiile speciale din comerț nu sunt mai bune decât apa simplă. Așadar, nu are rost să adaugi substanțe în plus.

Cea mai sigură metodă, totuși, este să îndepărtezi coaja sau frunzele exterioare. La unele legume sau fructe cu coajă groasă, cum sunt merele, piersicile, perele sau castraveții, le poți curăța cu un cuțit. Astfel, scapi de stratul unde se adună cele mai multe pesticide. La salată, varză sau alte verdețuri, este bine să arunci primele frunze. Acestea sunt cele mai expuse la murdărie sau substanțe chimice. Totuși, ține cont că prin cojire pierzi și nutrienți, pentru că în coajă se află multe fibre și vitamine. Dacă nu ești sigur, curăță produsele. Dar când poți, spală-le bine și mănâncă-le cu coajă, pentru că sunt mai sănătoase.

Ce fructe și legume au cel mai des reziduuri de pesticide

Poate te întrebi ce alimente trebuie spălate cel mai bine din cauza pesticidelor. În fiecare an, o organizație din SUA numită Environmental Working Group (EWG) publică o listă cu cele mai contaminate fructe și legume. Aceasta se numește “Dirty Dozen” – adică „Cele 12 murdare”. Pe această listă sunt alimentele care au cele mai multe pesticide. Conform raportului din 2024, căpșunile sunt din nou pe primul loc. Peste 99% dintre mostrele de căpșuni testate aveau urme de pesticide, iar cam o treime aveau urme din peste 10 pesticide diferite.

Pe locul doi e spanacul, care are un nivel ridicat de pesticide, mai ales raportat la greutatea frunzelor. În 76% din probe s-a găsit un insecticid numit permetrin, care este periculos pentru sistemul nervos. Apoi urmează kale, frunzele de muștar și collard, toate sunt legume cu frunze verzi. Mai mult de jumătate din mostrele de kale aveau urme de peste 100 de pesticide diferite, inclusiv DCPA, o substanță posibil cancerigenă.

Și strugurii au avut rezultate slabe. Peste 90% din probele testate aveau urme de cel puțin două pesticide. La piersici, 99% dintre mostre aveau pesticide, iar două treimi dintre ele aveau mai mult de patru substanțe. Perele au avut și ele probleme, 61% din mostre conțineau cel puțin cinci tipuri de pesticide. Și nectarinele au intrat în listă, cu peste 90% din probe conținând cel puțin două pesticide. Nici merele nu stau mai bine, în 90% dintre ele s-au găsit cel puțin două pesticide.

Ardeii grași și cei iuți au ieșit rău la teste, cu peste 100 de pesticide diferite detectate. Și cireșele au avut rezultate îngrijorătoare, mai bine de 90% dintre probe aveau pesticide. Două noi intrări în topul celor mai contaminate alimente sunt afinele și fasolea verde. 9 din 10 mostre din fiecare conțineau pesticide, cele mai multe având mai mult de două tipuri diferite.

Această listă este realizată pe baza datelor din SUA. În Europa, lucrurile stau ceva mai bine. Un raport al EFSA din 2022 a analizat aproape 11.000 de probe și a arătat că 96,3% dintre ele aveau niveluri legale de pesticide. Peste jumătate (51,4%) nu aveau deloc urme detectabile. Doar 1,6% dintre mostre au depășit limita maximă admisă. În SUA, FDA a raportat în 2022 că 96,2% dintre produsele locale și 89,5% dintre cele importate respectau limitele de siguranță. Chiar dacă cifrele par liniștitoare, specialiștii atrag atenția că uneori pe același produs sunt urme din mai multe pesticide, ceea ce poate fi periculos în timp.

De obicei, fructele moi și legumele cu frunze acumulează cele mai multe pesticide. Aceste alimente sunt preferatele insectelor, deci fermierii le stropesc mai des. Din acest motiv, este important să spălăm foarte bine căpșunile, strugurii, fructele de pădure, merele, piersicile și cireșele. La fel și legumele cu frunze verzi, cum sunt salata, spanacul sau kale.

