Bărbat prins în flagrant după ce a „păcălit” casa de marcat self-pay într-un magazin din București

31-12-2025 | 15:29
Un bărbat de 42 de ani a fost reţinut de către poliţişti pentru înşelăciune, fiind acuzat că în două rânduri a luat dintr-un centru comercial produse la preţuri mai mici faţă de cele reale.

El ar fi îndepărat sistemul antifurt şi ar fi scanat la casa de marcat self-pay codul de bare al unui produs mai ieftin.

Prejudiciul cauzat magazinului depăşeşte 3.800 de lei.

Marţi, 30 decembrie, poliţişti ai Secţiei 8 din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au prins în flagrant delict şi, ulterior, au reţinut un bărbat, în vârstă de 42 de ani, cercetat penal pentru înşelăciune, cu un prejudiciu de peste 3.800 de lei.

În fapt, la data menţionată, poliţişti din cadrul Secţiei 8 Poliţie au fost sesizaţi de către un bărbat, în calitate de agent de securitate al unui spaţiu comercial, situat în Sectorul 2, cu privire la faptul că, în incinta magazinului în cauză, ar fi fost comisă o infracţiune.

Poliţişti din cadrul subunităţii s-au deplasat la faţa locului şi au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind depistată şi persoana bănuită de comiterea infracţiunii, un bărbat în vârstă de 42 de ani.

De asemenea, în urma extinderii cercetărilor, s-a stabilit că bănuitul ar mai fi comis astfel de fapte, una fiind comisă în 16 decembrie 2025, când şi-ar fi însuşit un produs cu valoare mai mare, după ce ar fi îndepărtat sistemul antifurt şi ar fi scanat la casa de marcat de tip self-pay codul de bare al unui produs mai ieftin, achitând o sumă inferioară valorii reale a bunului, cauzând un prejudiciu de aproximativ 1.000 de lei.

Totodată, în 30 decembrie 2025, inducând în eroare reprezentanţii aceluiaşi spaţiu comercial, bărbatul şi-ar fi însuşit un produs cu valoare mai mare, procedând la fel ca data trecută, achitând o sumă inferioară valorii reale a bunului, în scopul obţinerii de foloase patrimoniale injuste, fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ 2.800 de lei.

În baza probelor administrate, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de miercuri, 31 decembrie 2025, să fie prezentaţi magistraţilor cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 8 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru înşelăciune.

