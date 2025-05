Cât costă o porție imensă de fructe de mare în Thassos, în taverna unui român

Imaginați-vă că mergeți zilnic la serviciu cu barca, că și locul de muncă, și colegii sunt undeva, dedesubt. Iar când terminați cu un client, veniți la „sediu”, luați altul și săriți înapoi.

Denisa Gureșoaia, instructor de scufundări: „Am venit în 2008, m-am scufundat o dată, am rămas sub ape, meditație”.

Un curs complet de o zi cu Denisa costă acum 70 de euro. Mult mai puțin ca în Caraibe, de pildă, și în mult mai bune condiții.

E valabil și pentru orice local de pe insulă care servește mâncare à la carte.

Porții imense de scoici, caracatiță, creveți și pești proaspeți costă, cu salată și garnitură sau sos, între 10 și 17 euro. În magazinele mici, pe care românii le vizitează des, berea și sucurile au prețurile din România.

Florin servește la mese cot la cot cu soția grecoaică. A deschis, împreună cu socrul, o tavernă pescărească.

Florin Dobre, proprietar de restaurant: „Am venit aici, m-am îndrăgostit… am deschis un restaurant împreună cu socrul. Fetița are 3 ani și merge la grădiniță pe continent.”

Un fost director de televiziune și un asistent universitar organizează petreceri în Thassos.

Mulți dintre cei stabiliți aici locuiau în Capitală sau în orașe mari. Așa că n-au schimbat numai țara și mediul, ci și locul de muncă. Majoritatea au început o afacere a lor prima oară în viață.

Pe insula Thassos sunt, în afara sezonului estival, doar 13.000 de oameni. Iar economia înseamnă 90%ă turism.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: