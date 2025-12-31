Nu e nicio glumă. Trei motive pentru care transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie

Transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie, oricât de surprinzător ar suna asta. Și există trei argumente în favoarea acestei aserțiuni: programul de funcționare non-stop, servicii predictibile și prețuri mult mai mici.

Club Feroviar detaliază această comparație în care România, la prima vedere, nu ar fi avut nicio șansă în fața legendarei seriozități și punctualități britanice.

Evident, trenurile din Anglia sunt mult mai rapide, mai noi și mai curate. Însă superioritatea britanică asupra feroviarilor români se oprește aici.

1. Continuitatea serviciului. Transportul feroviar din Marea Britanie nu funcționează de Crăciun

Pe 25 decembrie, în prima zi de Crăciun, niciun tren nu a circulat în Marea Britanie. Stațiile feroviare sunt încuiate, nemaifiind permis accesul nici măcar pentru tranzit dintr-o parte în alta.

Pe 26 decembrie, circulația trenurilor s-a reluat, însă nu pe toate rutele și, acolo unde au existat curse feroviare, ele au avut o frecvență foarte scăzută.

În România, oricât ar fi de lente, trenurile circulă însă 24 de ore din 24, indiferent de ziua din an, asigurând mobilitatea cetățenilor. Transportul feroviar din România funcționează fără nicio problemă de Crăciun, Revelion, Paște etc, iar toată lumea știe asta și își poate face programul în funcție de ”nemuritorul” Mers al Trenurilor.

2. Predictibilitatea serviciului. Trenuri anulate în ultimul moment

În Marea Britanie, anulările de trenuri se fac de pe o zi pe alta sau chiar cu câteva ore înainte de plecarea programată din stația de origine. Date oficiale ale Office of Rail and Road (ORR) arată că anul trecut s-au înregistrat peste 360.000 de trenuri fie complet anulate, fie „part-cancelled” (nu au mai făcut anumite opriri).

Lipsa de personal (mecanici, dispeceri, alți lucrători feroviari) și dificultățile de recrutare au fost identificate ca factori majori pentru anulările de ultim moment. În plus, în ultimii ani au existat acțiuni greviste în mai multe companii, ceea ce a dus la anulări în perioadele de negociere a salariilor. Toate aceste probleme au fost cauzate în mare parte de Brexit.

3. Tarifele foarte mari

Transportul feroviar din Marea Britanie este nu doar mai scump decât în România, dar este chiar extrem de scump până și pentru Occident. O călătorie de 2 ore cu Thames Link între Brighton și Aeroportul Luton (119 km) costă 30 de lire (175 lei) în regim de tren Regio, cu multe opriri pe traseu.

Spre comparație, un tren Regio pe relația București Obor-Jegălia (117 km) face 2 ore și 10 minute, deci cam la fel, dar biletul costă doar 24 de lei, adică 4 lire.

Sigur, condițiile de călătorie sunt total diferite. Nu poți compara noile trenuri Thames Link cu vagoanele etajate ale CFR Călători din Bărăgan. Dar diferența de preț este uriașă.

