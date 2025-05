Dude - beneficii, contraindicații și informații nutriționale. Recomandări și moduri de consum

Dudul (genul Morus) este un gen de aproximativ 10 specii de arbori de dimensiuni mici până la medii din familia Moraceae și fructele lor comestibile, dulci.

Acești arbori sunt originari din Asia temperată și din America de Nord, iar mai multe specii sunt cultivate pentru fructele lor și ca plante ornamentale. În unele zone ale țării, micile fructe numite dude mai sunt cunoscute și sub denumirea de agude. Iată tot ce trebuie să știi despre dude, inclusiv beneficii și contraindicații.

Shutterstock

Specii de dud

Arborii de dud au frunze căzătoare, cu margini zimțate și uneori lobate, aranjate alternativ pe tulpini. Aceștia pot fi monoici (având atât flori masculine cât și feminine) sau dioici (având doar flori masculine sau feminine). Florile mici sunt dispuse în grupuri dense, asemănătoare cu cozi de rândunică. Fiecare fruct se dezvoltă dintr-un întreg grup de flori și este cunoscut în mod formal ca un fruct multiple. Fructele seamănă oarecum cu murele și se coc în diferite culori precum alb, roz, roșu sau violet.

Dudul roșu (Morus rubra) din estul Americii de Nord este cel mai mare dintre gen, ajungând adesea la o înălțime de 21 de metri. Are frunze lobate în două sau trei lobi sau fără lobi și fructe comestibile de culoare violet închis.

Dudul alb alb (M. alba), originar din Asia, dar cultivat de mult timp în sudul Europei, își ia numele după fructele sale albe; frunzele sale sunt folosite ca hrană pentru viermii de mătase. Este naturalizat în estul Americii de Nord. Mai multe varietăți utile de morus alb includ morusul rus (M. alba, varietatea tatarica), rezistent la frig, introdus în vestul Americii de Nord pentru protecția solului și pentru utilizare locală a lemnului, și soiuri fără fructe, cum ar fi cultivarile 'Stribling' și 'Mapleleaf'. Morușul plângător (M. alba 'Pendula') este adesea folosit ca arbore ornamental pe iarbă, conform Britannica.

Dudul negru (M. nigra), cea mai comună specie, este originar din Asia de Vest și s-a răspândit spre vest în perioada timpurie a cultivării sale. Până în secolul al XV-lea, a fost cultivat pe scară largă în Italia pentru creșterea viermilor de mătase, dar a fost înlocuit ulterior de dudul alb. Acum, fiind o specie introdusă în America de Nord, este cultivat în principal pentru fructele sale mari și suculente de culoare violet-negru, care au un gust superior față de cele ale dudului roșu.

Dudele sau agudele au un gust dulce și ușor acrișor, care oferă o experiență unică de aromă. Sunt suculente și delicate, cu o textură similară cu cea a smochinelor. Aceste fructe unice vin în trei culori: alb, roșu și negru. Gustul dudelor albe și roșii este relativ delicat, în timp ce dudele negre au o aromă intens dulce, similară cu cea a murelor și zmeurii, dar cu o notă proprie. De asemenea, au o textură ușor mai fermă decât omologii lor mai deschiși la culoare. Mare grijă la varietățile roșii și negre, pentru că pătează hainele și pielea.

Când se coc dudele

Aceste mici fructe pe care le găsești pe toate drumurile și pe care orice copil le mânca direct din copac se coc la începutul verii. Deși nu le vei găsi pe tarabele din piețe, le vei găsi peste tot și poți să le culegi fără probleme. Dacă nu vrei să faci asta, le poți găsi în magazine, ambalate ca fructe uscate. Cele închise la culoare sunt deosebit de bune în tratarea constipației, fiind un laxativ natural. Așadar, data viitoare când vezi un dud, oprește-te și adună câteva fructe proaspete ca să le guști.

Beneficii pentru sănătate aduse de consumul de dude

Vitaminele, mineralele și antioxidanții din dude oferă o varietate de beneficii puternice pentru sănătate. De exemplu, flavonoidele din ele luptă împotriva radicalilor liberi pentru a limita stresul oxidativ. Acest lucru este important, deoarece stresul oxidativ poate avea un impact negativ asupra mai multor aspecte ale sănătății fizice, cognitive și chiar emoționale.

Dudele sunt, de asemenea, bogate în acizi fenolici, care pot juca un rol în prevenirea cancerului, gestionarea diabetului și alte probleme de sănătate.

Pe lângă promovarea unui aport mai mare de polifenoli, cum ar fi flavonoidele și acizii fenolici, morușele oferă o varietate de alte beneficii. Acestea includ următoarele:

Sănătatea inimii

Cercetările sugerează că o dietă bogată în morușe poate limita colesterolul, inclusiv colesterolul total și colesterolul „rău” LDL. Acest lucru, la rândul său, poate reduce riscul de ateroscleroză, o afecțiune în care o cantitate nesănătoasă de placă se acumulează pe pereții arteriali, conform webmd.

Sănătatea cognitivă

Dudele conțin niveluri ridicate de flavonoide. Aceste compuși pot aduce beneficii majore pentru sănătatea creierului pe termen lung, inclusiv reducerea probabilității de a experimenta declin cognitiv, care poate duce la o serie de boli și tulburări cognitive.

Sănătatea ochilor

Flavonoidele din dude pot fi utile pentru prevenirea unor afecțiuni oculare legate de vârstă care se dezvoltă de-a lungul a câtorva decenii. De asemenea, vitamina C din aceste mici fructe poate reduce riscul de a dezvolta cataractă.

Nutriție

Dudele sunt bogate în vitamina C, 140 de grame oferind 51 miligrame. O dietă bogată în vitamina C poate limita riscul de a dezvolta mai multe tipuri de cancer. În plus, vitamina C joacă un rol important în dezvoltarea colagenului, care oferă structură multor părți ale corpului, inclusiv pielii, tendoanelor, ligamentelor și oaselor. Un aport suficient de vitamina C este esențial pentru sănătatea oaselor.

Agudele sunt, de asemenea, o sursă de:

• Magneziu

• Fosfor

• Potasiu

• Calciu

• Fier

O porție de 140 de grame de dude proaspete conține:

• Calorii: 60

• Proteine: 2 grame

• Grăsimi: 1 gram

• Carbohidrați: 14 grame

• Fibre: 2 grame

• Zahăr: 11 grame

Shutterstock

Contraindicații ale consumului de dude

Unul dintre efectele secundare ale fructelor de dud este că poate provoca hipoglicemie. Extractul de dud conține α-glucosidază, care ajută la întârzirea digestiei carbohidraților. Acest lucru poate duce la o scădere rapidă a nivelului de glucoză din sânge, mai ales în cazul pacienților diabetici.

Poate duce la daune hepatice. De asemenea, poate provoca simptome precum vedere încețoșată, tremurături, amețeli etc. Prin urmare, dudele trebuie consumate cu prudență, iar pacienții diabetici trebuie să consulte un specialist înainte de a-l consuma.

Un alt posibil efect secundar al fructului de dud este disconfortul gastrointestinal. Dudele și componentele sale pot cauza probleme precum vărsături, greață, indigestie, diaree etc. Consumul excesiv poate cauza probleme de constipație și alte disconforturi gastrointestinale.

