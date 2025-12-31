Putin, discursul de Anul Nou și „victoria” din Ucraina. Ce i-a îndemnat pe ruși să facă în ultima zi din 2025

31-12-2025 | 15:38
vladimir putin
AFP

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri, în discursul său de Anul Nou, că Rusia crede în „victoria” sa în Ucraina, la aproape patru ani de la începerea ofensivei, a consemnat AFP.

Alexandru Toader

„Îi felicit pe toți luptătorii și comandanții noștri în timp ce ne apropiem de Anul Nou. Credem în voi și în victoria noastră”, a declarat Putin într-o scurtă alocuțiune difuzată la televiziunea rusă cu câteva minute înainte ca peninsula estică rusă Kamceatka să intre în 2026.

„Milioane de oameni din întreaga Rusie, credeți-mă, se gândesc la voi”, a mai spus Putin, îndemnându-și concetățenii să-i sprijine pe „eroii” care luptă pe front.

Miercuri reprezintă de altfel pentru liderul de la Kremlin și cea de-a 26-a aniversare a ascensiunii sale la putere, în urma demisiei lui Boris Elțin, pe 31 decembrie 1999, mai amintește AFP.

Urările de Anul Nou sunt o tradiție inițiată de liderul sovietic Leonid Brejnev; ele sunt transmise la televiziunea publică înainte de miezul nopții în fiecare dintre cele unsprezece fusuri orare ale țării și sunt urmărite de milioane de oameni, informează Agerpres.

Etichete: Ucraina, vladimir putin, Anul Nou,

Dată publicare: 31-12-2025 15:38

