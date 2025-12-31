2026 va fi „Anul Nadia Comăneci”. „Zeița de la Montreal”, omagiată la 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii

31-12-2025 | 15:17
Nadia Comăneci
Getty

Anul 2026 este "Anul Nadia Comăneci", pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la legendarele performanţe ale gimnastei românce la cea de-a XXI-a ediţie a Jocurilor Olimpice de vară, desfăşurate între 17 iulie - 1 august 1976, la Montreal.

 

autor
Adrian Popovici

Potrivit legii, se desemnează Comitetul Olimpic şi Sportiv Român ca instituţie coordonatoare a întregii activităţi derulate pe perioada anului 2026. Acesta va elabora un calendar cu activităţi sportive şi educative care va fi transmis autorităţilor naţionale şi misiunilor diplomatice şi reprezentanţelor României care funcţionează pe teritoriul altor state.

"Cu prilejul marcării Anului 'Nadia Comăneci', legendă a sportului naţional şi mondial, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile sportive din ţară, precum şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot organiza acţiuni şi evenimente cu caracter sportiv, educativ şi artistic", prevede actul normativ.

Totodată, Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi instituţiile publice aflate în subordinea sau în coordonarea acestora pot aloca fonduri din bugetele proprii sau din alte surse atrase potrivit legii, pentru a organiza sau sprijini logistic şi/sau financiar manifestările sportive, culturale, artistice, educaţionale sau programele de promovare organizate în limita bugetelor aprobate.

"Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot produce, difuza sau redifuza conţinut editorial care promovează acţiunile şi activităţile realizate cu ocazia manifestărilor dedicate Anului "Nadia Comăneci", mai stipulează legea.

„Anul Nadia Comăneci”, votat în Parlament

La 14 mai 2025, Senatul a adoptat proiectul care a avut ca obiect instituirea anului 2026 ca "Anul Nadia Comăneci", legendă a sportului naţional şi mondial.

Potrivit expunerii de motive, instituirea anului 2026 ca "Anul Nadia Comăneci" va permite o vizibilitate mai mare a domeniului sportului şi creşterea gradului de conştientizare cu privire la importanţa acestuia. De asemenea, iniţiativa legislativă arată un angajament al statului român faţă de respectarea valorilor, precum şi faptul că sportul face parte din identitatea naţională a ţării noastre. Actul normativ va contribui la promovarea imaginii României în lume, prin performanţele pe care le obţin sportivii români la competiţii naţionale şi internaţionale.

"Celebrarea Nadiei Comăneci la 50 de ani de la momentul istoric de la Montreal va reprezenta un aspect important în motivarea tinerelor generaţii de sportivi pentru a face perfomanţă, oferindu-le modele de excelenţă sportivă, determinare şi implicare. Marea campioană a României reprezintă simbolul perfecţiunii, este o sursă de inspiraţie pentru noi toţi, un adevărat ambasador al sportului şi al valorilor olimpice, iar rezultatele sale au avut o contribuţie esenţială asupra gimnasticii româneşti", potrivit iniţiatorilor.

Proiectul a fost transmis Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional, pentru dezbatere şi vot final.

În ziua de 11 iunie 2025, Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de lege care instituie anul 2026 drept Anul "Nadia Comăneci".

Cea de-a XXI-a ediţie a Jocurilor Olimpice de vară a rămas în istorie, pe bună dreptate, sub numele "Olimpiada Nadiei Comăneci", fiind asociată cu perfecţiunea atinsă în gimnastica artistică de Nadia Comăneci. În premieră absolută, românca a primit nota 10 la paralele, notă care nu a putut fi afişată de tabela electronică. Aparatura electronică dedicată gimnasticii nu a avut programată şi nota 10, nimeni nu a crezut că se poate atinge o asemenea cotă.

La vârsta de 14 ani, Nadia Comăneci a devenit o stea a Jocurilor Olimpice. Nu numai că a fost prima gimnastă care a obţinut nota perfectă de zece la Olimpiadă, dar a reuşit această performanţă de nu mai puţin şapte ori într-un singur concurs de amploarea Jocurilor Olimpice, un record istoric. A câştigat trei medalii de aur, la individual compus, la bârnă şi la paralele inegale, o medalie de argint cu echipa şi una de bronz, la sol.

Performanţele uimitoare ale sportivei din România au făcut înconjurul lumii. Reprezentativ a fost textul publicat de Journal de Montreal: "În această săptămână, Nadia Comăneci a făcut infinit mai mult decât obţinerea unor notaţii perfecte. Ea a dat gimnasticii un avânt extraordinar, care va fi resimţit peste tot în lume... Privind la televizor de la începutul Jocurilor montrealeze am fost, ca şi milioane de alţi telespectatori, atras, încântat şi cucerit de NADIA, această micuţă de 14 ani care ne-a arătat că pe pământ există perfecţiune...", citat de Emanuel Fântâneanu în lucrarea "România la Jocurile Olimpice".

Sursa: Agerpres

Etichete: lege, jocurile olimpice, nadia comăneci,

Dată publicare: 31-12-2025 15:17

