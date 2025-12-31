Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația The Telegraph. Ce le-a spus jurnaliștilor despre Rusia

Preşedinta Republicii Moldova a fost desemnată "Liderul Mondial al Anului" de publicaţia britanică The Telegraph, pentru rolul său decisiv în apărarea democraţiei şi pentru contracararea presiunilor şi ingerinţelor Federaţiei Ruse, informează Moldpres.

De asemenea, publicaţia britanică apreciază aducerea Republicii Moldova în "prima linie de apărare a democraţiei europene".

The Telegraph descrie parcursul Maiei Sandu către câştigarea alegerilor, felul în care a reuşit să menţină majoritatea pro-europeană şi să avanseze în parcursul spre Uniunea Europeană.

În articol se menţionează că Moscova "a făcut tot ce a putut pentru a împiedica procesele libere şi democratice, folosind toate pârghiile disponibile".

"Republica Moldova poate părea o ţară mică şi îndepărtată despre care nu se ştiu prea multe. Preşedintele rus Vladimir Putin nu o vede aşa. Pentru el, fosta republică sovietică este o piesă geopolitică esenţială. Vecină cu România la vest şi Ucraina la est, o Moldovă obedientă ar crea un nou front de presiune asupra Kievului şi ar testa un flanc vulnerabil al NATO. Totuşi, în 2025, Maia Sandu - aproape singură şi cu siguranţă împotriva sorţii - a înfruntat ameninţarea şi a oferit Europei un moment rar de optimism într-un an sumbru. De trei ori în ultimele 14 luni, Kremlinul a complotat pentru a o împiedica la urne. De fiecare dată, aceasta a avut câştig de cauză, a obţinut realegerea pentru al doilea şi un ultim mandat, a câştigat un referendum strâns care a aprobat orientarea pro-UE a Moldovei şi, în septembrie, şi-a ajutat partidul să-şi păstreze majoritatea parlamentară. Dacă ar fi pierdut, un guvern pro-rus ar fi preluat puterea, ar fi eliminat atribuţiile prezidenţiale şi ar fi ameninţat viitorul democratic al ţării", scriu jurnaliştii de la The Telegraph.

Maia Sandu: "Dacă agenții Kremlinului câştigau, asta ar fi însemnat că Rusia ar conduce ţara"

Într-un interviu acordat publicaţiei britanice, Maia Sandu a subliniat că, "dacă agenţii Kremlinului câştigau, asta ar fi însemnat că Rusia ar conduce ţara".

"Moldova este una dintre puţinele ţări care a experimentat întreaga gamă de metode de atacuri hibride ruseşti. Dar ţinta nu este ţara noastră. Moldova este doar terenul de testare. Ţinta este Europa, democraţia pe continent fiind în pericol", a spus Maia Sandu.

În contextul acordului de pace privind Ucraina, Sandu avertizează că "lipsa unei presiuni reale asupra Kremlinului riscă să producă nu pace, ci o pauză temporară".

"Vrem o pace dreaptă, una durabilă. Nu dorim o pace care să încurajeze Rusia să revină peste şase luni. Nu cred că Putin este interesat de un acord de pace şi nu cred că îl va accepta", a afirmat Maia Sandu.

Lidera din Republica Moldova este prezentată de jurnaliştii britanici drept un politician hotărât, reformator, cu o carieră impresionantă.

"Nu consider că sunt un politician extraordinar. Cred doar că am responsabilitatea de a face ceea ce trebuie", consideră Maia Sandu.

Jurnaliştii de la The Telegraph apreciază contribuţia preşedintei în apropierea R. Moldova de Uniunea Europeană - obiectivul istoric care, în viziunea acesteia, reprezintă singura cale spre stabilitate şi prosperitate. Procesul a fost anevoios, plin de obstacole şi ameninţări. Cu toate acestea, în 2025, Moldova a deschis negocierile oficiale pentru aderare, în ciuda eforturilor Rusiei de a deraia cursul european.

Pentru o ţară de 2,5 milioane de locuitori, aceasta este o realizare remarcabilă, iar pentru Maia Sandu, este doar începutul. "Nu cerem o atitudine specială, cerem doar şansa de a ne demonstra capacitatea", a remarcat Maia Sandu.

Pe 24 decembrie 2020, Maia Sandu a fost învestită în funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, după victoria din 15 noiembrie 2020, când a avut loc cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale.

La 24 decembrie 2024, Maia Sandu a depus jurământul pentru cel de-al doilea mandat de şef de stat, după ce a câştigat turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din 3 noiembrie, devenind primul preşedinte reales prin vot direct al cetăţenilor, aminteşte Moldpres.

