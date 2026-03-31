Ce să mănânci în primele săptămâni de sarcină, când ai grețuri. Alimente esențiale pentru sănătatea ta și a bebelușului

Primele săptămâni de sarcină vin cu un carusel de emoții, dar și cu o realitate pe care multe femei nu o anticipează.

Georgiana Ioniță

Corpul are nevoie de nutrienți esențiali pentru dezvoltarea bebelușului, însă un simptom aparent inofensiv poate transforma mâncatul într-o provocare zilnică – greața din sarcină.

Pentru unele femei este doar un disconfort ușor, dar pentru altele poate însemna lipsa poftei de mâncare, sensibilitate la mirosuri sau chiar dificultatea de a tolera anumite alimente. Deși este cunoscută drept „greață de dimineață”, aceasta poate apărea în orice moment al zilei,, dimineața, la prânz sau seara. Potrivit Cleveland Clinic, aproximativ 70% dintre femeile însărcinate se confruntă cu greață în primul trimestru, iar studiile medicale indică procente de până la 80%.

În cele mai multe cazuri, simptomele apar încă din primele săptămâni de sarcină și pot varia ca intensitate de la o zi la alta, ceea ce face ca alegerea alimentelor potrivite să fie esențială pentru a menține un echilibru între nevoile organismului și toleranța digestivă, conform ncbi.nlm.nih.gov.

De ce alimentația în primele săptămâni de sarcină contează atât de mult

În primul trimestru are loc una dintre cele mai importante etape din dezvoltarea fătului: formarea organelor. Creierul, coloana vertebrală și sistemele de bază ale corpului încep să se contureze încă din primele săptămâni, motiv pentru care alimentația mamei joacă un rol esențial chiar de la începutul sarcinii.

În același timp, greața și vărsăturile pot complica acest echilibru și pot afecta rutina alimentară zilnică. În funcție de intensitate, acestea pot duce la:

  • lipsa poftei de mâncare
  • mese sărite
  • deshidratare
  • aport scăzut de nutrienți

Pentru multe femei, nu este vorba doar despre disconfort, ci despre dificultatea reală de a menține un aport alimentar constant. În unele cazuri, chiar și mirosul sau textura anumitor alimente pot declanșa senzația de greață.

Aceste simptome pot apărea foarte devreme, uneori chiar înainte ca sarcina să fie confirmată. Conform Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, greața începe de obicei între săptămânile 4 și 7 și, în majoritatea cazurilor, se ameliorează până în săptămâna 20.

Un nutrient-cheie în această etapă este acidul folic. Potrivit Centers for Disease Control and Prevention, administrarea zilnică a 400 micrograme de acid folic poate ajuta la prevenirea defectelor de tub neural — malformații care apar foarte devreme în sarcină.

Nutrienți-cheie de care ai nevoie

În primele săptămâni de sarcină, nu cantitatea de mâncare este cea mai importantă, ci calitatea nutrienților pe care reușești să îi consumi. Chiar și în porții mici, alimentația trebuie să susțină dezvoltarea fătului și să ajute organismul să facă față schimbărilor.

Acid folic

Este unul dintre cei mai importanți nutrienți în această etapă. Contribuie la dezvoltarea corectă a sistemului nervos al bebelușului și la formarea tubului neural. Recomandarea standard este de 400 mcg pe zi, chiar înainte de sarcină și în primul trimestru.

Proteine

Proteinele sunt esențiale pentru dezvoltarea țesuturilor și pentru susținerea organismului mamei. În plus, cercetările arată că mesele bogate în proteine sunt, în general, mai bine tolerate în cazul grețurilor decât cele bogate în grăsimi sau carbohidrați, putând reduce disconfortul digestiv, conform ncbi.nlm.nih.gov.

Vitamina B6

Este frecvent recomandată pentru reducerea grețurilor și face parte din multe scheme de tratament pentru simptomele din primul trimestru. Poate contribui la diminuarea senzației de greață, mai ales în formele ușoare sau moderate.

Hidratarea

Chiar dacă apetitul este scăzut, lichidele rămân esențiale. Consumul regulat de apă ajută la prevenirea deshidratării, care poate accentua starea de rău și poate agrava simptomele. În unele cazuri, lichidele sunt mai bine tolerate decât alimentele solide, mai ales în zilele în care greața este mai intensă.

5 alimente sigure și recomandate pentru începutul sarcinii

Când te confrunți cu stări de greață, regula este simplă: „mănâncă ce poți tolera”. Potrivit Cleveland Clinic, anumite alimente sunt mai ușor de acceptat de organism:

1. Biscuiți simpli sau pâine prăjită

Sunt printre cele mai recomandate alimente pentru începutul zilei. Pot reduce senzația de greață dacă sunt consumate înainte de a te ridica din pat.

2. Banane

Ușor de digerat, oferă energie rapidă și sunt bogate în potasiu, un mineral esențial care ajută la menținerea echilibrului electrolitic și poate fi util mai ales în cazul vărsăturilor frecvente.

3. Orez sau cartofi fierți

Carbohidrați simpli, blânzi cu stomacul.

4. Iaurt

Ușor de consumat, iaurtul aduce proteine și este bine tolerat chiar și în perioadele în care pofta de mâncare este scăzută.

5. Ghimbir

Cunoscut pentru efectul său anti-greață, ghimbirul poate ajuta la reducerea simptomelor și este frecvent recomandat sub formă de ceai sau în gustări.

Ce fructe și legume ar trebui să incluzi zilnic

Chiar dacă apetitul este scăzut, este important să incluzi zilnic porții mici de fructe și legume, adaptate în funcție de ce tolerezi mai ușor. Acestea aduc vitamine, minerale și contribuie la hidratare — esențiale în această perioadă.

Cele mai bine tolerate sunt:

Fructe:

Citricele, în special, pot ajuta la reducerea senzației de greață datorită gustului lor proaspăt și ușor acidulat.

Legume:

Acestea sunt ușor de digerat și pot fi consumate crude sau în forme simple, în funcție de preferințe.

Potrivit Cleveland Clinic, alimentele cu conținut ridicat de apă (precum pepenele sau legumele crude) pot ajuta la hidratare și sunt mai ușor tolerate în perioadele de greață.

Ce să eviți în primele săptămâni: alimente și băuturi care pot dăuna

Pe lângă alimentele recomandate, există și produse care pot agrava simptomele sau pot prezenta riscuri.

Evită:

  • alimentele grase sau prăjite (pot intensifica greața)
  • mâncărurile condimentate
  • mirosurile puternice (pot declanșa episoade de vomă)

Mesele prea rare sau prea consistente pot accentua disconfortul. Atunci când stomacul este complet gol sau, din contră, prea plin, senzația de greață poate deveni mai intensă. În formele severe, cunoscute sub numele de hiperemeză gravidică, greața poate duce la:

  • deshidratare
  • pierdere în greutate
  • necesitatea tratamentului medical

Gustări sănătoase pentru dimineți grele sau greață

Una dintre cele mai eficiente strategii este să mânânci puțin și des. Specialiștii recomandă:

  • mai multe mese mici pe zi
  • gustări între mese
  • evitarea stomacului gol

Idei de gustări:

  • biscuiți simpli înainte de a te ridica din pat
  • iaurt cu fructe
  • toast cu avocado sau unt de arahide
  • nuci sau migdale
  • smoothie-uri ușoare

Simptomele de greață ating, de regulă, un vârf între săptămânile 10 și 16 de sarcină, după care încep să se amelioreze treptat. Până atunci, alimentația trebuie adaptată în funcție de toleranța fiecărei femei.

Chiar dacă nu poți mânca mult, este important să alegi alimente ușoare, consumate în porții mici și dese, care să asigure aportul de nutrienți necesari în această etapă esențială pentru dezvoltarea bebelușului.

