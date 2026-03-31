Ce să mănânci în primele săptămâni de sarcină, când ai grețuri. Alimente esențiale pentru sănătatea ta și a bebelușului

Corpul are nevoie de nutrienți esențiali pentru dezvoltarea bebelușului, însă un simptom aparent inofensiv poate transforma mâncatul într-o provocare zilnică – greața din sarcină.

Pentru unele femei este doar un disconfort ușor, dar pentru altele poate însemna lipsa poftei de mâncare, sensibilitate la mirosuri sau chiar dificultatea de a tolera anumite alimente. Deși este cunoscută drept „greață de dimineață”, aceasta poate apărea în orice moment al zilei,, dimineața, la prânz sau seara. Potrivit Cleveland Clinic, aproximativ 70% dintre femeile însărcinate se confruntă cu greață în primul trimestru, iar studiile medicale indică procente de până la 80%.

În cele mai multe cazuri, simptomele apar încă din primele săptămâni de sarcină și pot varia ca intensitate de la o zi la alta, ceea ce face ca alegerea alimentelor potrivite să fie esențială pentru a menține un echilibru între nevoile organismului și toleranța digestivă, conform ncbi.nlm.nih.gov.

De ce alimentația în primele săptămâni de sarcină contează atât de mult

În primul trimestru are loc una dintre cele mai importante etape din dezvoltarea fătului: formarea organelor. Creierul, coloana vertebrală și sistemele de bază ale corpului încep să se contureze încă din primele săptămâni, motiv pentru care alimentația mamei joacă un rol esențial chiar de la începutul sarcinii.

În același timp, greața și vărsăturile pot complica acest echilibru și pot afecta rutina alimentară zilnică. În funcție de intensitate, acestea pot duce la:

lipsa poftei de mâncare

mese sărite

deshidratare

aport scăzut de nutrienți

Pentru multe femei, nu este vorba doar despre disconfort, ci despre dificultatea reală de a menține un aport alimentar constant. În unele cazuri, chiar și mirosul sau textura anumitor alimente pot declanșa senzația de greață.

Aceste simptome pot apărea foarte devreme, uneori chiar înainte ca sarcina să fie confirmată. Conform Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, greața începe de obicei între săptămânile 4 și 7 și, în majoritatea cazurilor, se ameliorează până în săptămâna 20.

Un nutrient-cheie în această etapă este acidul folic. Potrivit Centers for Disease Control and Prevention, administrarea zilnică a 400 micrograme de acid folic poate ajuta la prevenirea defectelor de tub neural — malformații care apar foarte devreme în sarcină.

Nutrienți-cheie de care ai nevoie

În primele săptămâni de sarcină, nu cantitatea de mâncare este cea mai importantă, ci calitatea nutrienților pe care reușești să îi consumi. Chiar și în porții mici, alimentația trebuie să susțină dezvoltarea fătului și să ajute organismul să facă față schimbărilor.

Acid folic

Este unul dintre cei mai importanți nutrienți în această etapă. Contribuie la dezvoltarea corectă a sistemului nervos al bebelușului și la formarea tubului neural. Recomandarea standard este de 400 mcg pe zi, chiar înainte de sarcină și în primul trimestru.

Proteine

Proteinele sunt esențiale pentru dezvoltarea țesuturilor și pentru susținerea organismului mamei. În plus, cercetările arată că mesele bogate în proteine sunt, în general, mai bine tolerate în cazul grețurilor decât cele bogate în grăsimi sau carbohidrați, putând reduce disconfortul digestiv, conform ncbi.nlm.nih.gov.

Vitamina B6

Este frecvent recomandată pentru reducerea grețurilor și face parte din multe scheme de tratament pentru simptomele din primul trimestru. Poate contribui la diminuarea senzației de greață, mai ales în formele ușoare sau moderate.

Hidratarea

Chiar dacă apetitul este scăzut, lichidele rămân esențiale. Consumul regulat de apă ajută la prevenirea deshidratării, care poate accentua starea de rău și poate agrava simptomele. În unele cazuri, lichidele sunt mai bine tolerate decât alimentele solide, mai ales în zilele în care greața este mai intensă.