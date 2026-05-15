A fost vizitat de viitorii săi colegi, care i-au urat personal „La mulți ani” și i-au adus și un tort. Asta după ce au aflat că puștiul și-a cumpărat deja o uniformă de agent și, după ce vine de la școală, dirijează mașinile care trec prin fața porții.

Oli, puștiul de 7 ani, acorda primul său interviu în momentul în care adevărații polițiști au venit acasă la el pentru a-l serba.

Oli Daniș, băiatul aniversat: „Mă duc acolo, pe pod, când sunt îmbrăcat în polițist, ca să mă uit dacă mașinile merg cum trebuie cu viteza."

Puștiul s-a împrietenit repede cu oamenii legii, care i-au dat voie să urce în autospecialele, să vadă cum e să fii în misiune.

Oli Daniș: „Foarte frumos, îmi place mult, mai ales sunetele. Îmi place foarte mult.”

Localnicii au privit cu mirare la început numărul mare de polițiști veniți la ei în sat.

Localnică: „Ne speriarăm. E o aniversare. Acum știm.”

Vecin: „E vecinul nostru și e o surpriză plăcută.”

Reporter: „L-ați văzut polițist pe aici?”

Vecin: „Da, chiar îi place.”

Reporter: „Dar de unde pasiunea asta?”

Mirabela Daniș, mama băiatului: „Nu știu. Noi nu avem în familie pe cineva cu meseria asta.”

Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt IPJ Gorj: „Aceasta era cea mai mare dorință a lui și nu își dorea nimic mai mult decât să venim la el în vizită. i-am îndeplinit dorința de ziua lui.”

Reporter: „Îl vedeți polițist?”

Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt IPJ Gorj: „Da, cu siguranță, are determinare, deja știe să citească.”