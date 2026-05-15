Este vorba despre Gigi Ștefan, fostul șef al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, și Teodor Niță - subordonatul acestuia. La percheziții, în biroul unuia dintre ei s-ar fi găsit 100.000 de euro. Cei doi urmează să ajungă în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă.

Procurorii Gigi Ştefan şi Teodor Niţă de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa au fost reţinuţi joi noaptea de Parchetul General, pentru 24 de ore, într-un dosar de abuz în serviciu şi alte infracţiuni de corupţie.

Procurorul Gigi Ștefan a ajuns la Parchetul General în jurul orei 20.00 și s-a grăbit să intre în sediul instituției. A fost adus la audieri după ce procurorii veniți de la București au făcut în noaptea de miercuri 13 percheziții, inclusiv la sediul Pachetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, unde lucreaza atât el, cât și celălalt magistrat vizat.

Surse apropiate anchetei spun că în biroul fostului șef al instituției a fost găsită o sumă impresionantă, 100.000 de euro. Încă 30.000 de euro ar fi fost în mașina lui.

Avocatul lui Gigi Ștefan nu a dorit să facă declarații. În schimb, apărătorul lui Teodor Niță, al doilea procuror vizat de anchetă, a calificat reținerea clientului său drept o măsură „exagerată”.

Anchetatorii nu detaliază acuzațiile pentru care au fost reținuți cei doi procurori din Constanța

Liviu Zaharia, avocat: ”Nu-i vorba de șpagă, nu-i vorba de bani, nu-i vorba de dare, de luare de mită, cum probabil vă așteptați. Mandat de aducere pentru instigare la abuz in serviciu, se presupune că domnul procuror Niță Teodor ar fi instigat un lucrator din cadrul ISU Constanța să își indeplineasca sau să nu-și îndeplinească defectuos atribuțiunile de serviciu. Din câte am aflat, declarații nu s-au dat în acest moment pentru că nu am avut acces la dosar, am solicitat acest lucru în calitate de suspect, prima calitate ce ne-a fost adusă la cunoștință și acuzația pe larg. Cerere depusă, într-o oră am dobândit calitate de acuzat fără să ni se dispună dosarul ca să ne lămurim și noi în concret asupra acuzației aduse. Nu este vorba de șpagă, mită, de bani, doar atât. S-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, din câte am dedus mâine va fi formulată propunerea de arestare preventivă. Problema e că s-a apreciat că domnul Niță prezintă pericol pentru ordinea publică pentru o faptă presupusă a fi săvârșită la data de 15 ianuarie acestui an, aceasta este singura acuzație ce i se aduce. Nu ne-a fost pus la dispoziție dosarul. În opinia mea personală este o măsură exagerată, în alte situații, în alte calități, alte persoane cu siguranță nu s-ar fi dispus o astfel de măsură- 24 de ore și evident propunerea de arestare preventivă”.

Procurorii de la Parchetul General au stat mai bine de 6 ore la Parchetul de pe langă Curtea de Apel Constanța. Au verificat birourile magistraților. La finalul perchezițiilor au plecat de aici cu documente, dosare, dar și cu medii de stocare.

Și reședințele din Constanța ale celor doi magistrați au fost verificate. Procurorul Gigi Ștefan are o proprietate impresionantă, cu ieșire la lacul Siutghiol. Mai multe mașini parcate în curte au fost de asemenea controlate.

Faptele de corupție vizate de anchetă ar fi fost comise din decembrie 2025 până în prezent, dar nu au fost făcute publice.