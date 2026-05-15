După-amiază, ploile se extind în jumătatea vestică a țării, dar în jumătatea de est atmosfera se menține însorită toată ziua.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme frumoasă, soare, câțiva nori și temperaturi în creștere față de joi. În Bărăgan se vor atinge 23 de grade, dar la malul mării o să fie mai răcoare și se vor înregistra cel mult 19 grade.

Și în Moldova sudică și în nordul Munteniei urmează o zi destul de însorită și o amiază plăcută, cu vânt domol și maxime de 22...23 de grade. Joi, în această zonă au fost vreo 18 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina este răcoare la începutul zilei, dar vremea se încălzește mai târziu. Temperaturile câștigă 4...5 grade față de joi și doar în zonele de munte e posibil să apară câțiva nori de ploaie.

Un aer mai cald pătrunde și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Temperaturile urcă până la 23 de grade, dar atmosfera devine instabilă. O să plouă în special în a doua parte a zilei și vor fi averse cu descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Vremea se schimbă și în vestul României. Norii se înmulțesc treptat, iar mai târziu vin și ploile. Vor fi tunete, fulgere, condiții de grindină, iar cantitățile de apă ar putea depăși 15 litri pe metru pătrat. La capitolul temperaturi stăm mai bine decât joi.

Încălzirea vremii se simte și în Transilvania, dar asta după o dimineață rece, mai ales în depresiuni. Și tot la începutul zilei sunt condiții de ceață în această regiune. Apoi se arată soarele, iar după prânz apar și ceva averse în vestul provinciei.

În Oltenia se face mai cald decât joi, iar în sudul provinciei se vor atinge 25 de grade. Instabilitatea crește după-amiază și seara. Apar mai multe serii de averse. E posibil să cadă grindină, iar vântul se intensifică în timpul ploilor.

În schimb, în ținuturile sudice avem o zi frumoasă, cu vânt domol și fără precipitații. Temperaturile cresc și aici. Ajung la valori agreabile, de 24...25 de grade.

Și în București se anunță o zi plăcută, însorită și se încălzește față de joi. Vântul nu prea se simte, iar pe amiază se ating 25 de grade. Urmează o noapte liniștită, cu 12 grade în centru și 9 grade la margine orașului.

Atmosfera se încălzește și în zonele montane, însă instabilitatea crește după prânz. Aversele apar în special în masivele vestice. Sunt însoțite de tunete, fulgere, răbufniri ale vântului și pot lăsa în urmă peste 15 litri de apă pe metru pătrat.