„Aceste date nu sunt o surpriză, ci sunt un efect al mai multor factori şi, aşa cum ştiţi, în toate intervenţiile din această perioadă nu am creat aşteptări care nu pot fi onorate. Inflaţia este un rezultat cumulat al mai multor factori care înseamnă că, dacă ai deficite imense, deci arunci bani în piaţă, inevitabil vei crea o bază pentru inflaţie şi am plecat cu o inflaţie mare de anul trecut. Şi, în plus, vă rog să vă gândiţi la efectele liberalizării preţurilor la electricitate, la cele 2% în plus la taxa pe valoare adăugată din 2025, la care s-au adăugat efectele războiului din Iran, ceea ce a însemnat scumpiri de preţuri la pompe, la combustibil, de asemenea în zona de îngrăşăminte pentru agricultură, dar ele s-au reflectat şi în costuri de producţie şi în celelalte preţuri”, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan, după datele prezentate de Institutul Naţional de Statistică.

Bolojan a menţionat că, pe măsură ce lunile din anul trecut, cu o inflaţie mai mare, iulie-august, vor ieşi din calcul, vom vedea că inflaţia anuală, aşa cum va fi raportată în lunile următoare, va începe să scadă.

„Dacă nu vor interveni şi alte şocuri, în luna iulie ne vom duce către o inflaţie de 8%, iar în august vom coborî spre 6%”, a spus şeful Executivului.

România, în al doilea trimestru de recesiune tehnică

Ilie Bolojan a arătat că, în privinţa creşterii economice, având în vedere revizuirea datelor de către INS pentru ultimul trimestru al anului trecut, România se află în al doilea trimestru de recesiune tehnică.

„Şi acesta era un efect previzibil şi, chiar dacă pare un semn care nu e bun, eu cred că este un semn că economia noastră se însănătoşeşte. Deşi în ultimii ani am avut nişte deficite imense, totuşi creşterile economice au fost destul de mici. Gândiţi-vă că în 2024 deficitul a fost de peste 9%, iar creşterea economică a fost undeva în jur de 1%. Ce înseamnă asta? Că am suprastimulat consumul, pe datorie, fără corespondent în producţia internă, pentru a masca, de fapt, o scădere economică. Şi acum suntem într-un moment al adevărului. Asta este starea reală a economiei, fără deficite imense, care sunt gândite doar pe îndatorare, dar care nu mai puteau fi susţinute, şi ştiţi acest lucru”, a explicat el.

Ilie Bolojan a explicat că reducerea deficitului bugetar vine inevitabil la pachet cu o încetinire economică, deoarece statul trebuie să limiteze consumul bazat pe împrumuturi.

Explicațiile privind reducerea deficitului bugetar

„Nu s-a văzut nicăieri o corecţie de deficit fără o contracţie economică şi, inevitabil, are şi nişte efecte adverse. Ca să reduci deficitul, reduci consumul pe datorie şi ai, în mod inevitabil, o contracţie a consumului şi a creşterii economice. Că suntem pe calea cea bună o arată scăderea deficitului reuşită anul trecut şi mi se pare că este total anormal şi este fals, în totalitate, că această reducere de deficit ar fi fost rezultatul unor inginerii contabile prin neplata facturilor. Cum se demonstrează asta? Foarte simplu. Există două tipuri de calcul al deficitului: deficitul cash, adică facturile achitate din împrumuturi, şi deficitul ESA, care include şi facturile emise, dar neplătite. Şi anul trecut am avut deficitul cash de 7,6% din PIB şi deficitul ESA de 7,9% din PIB. O diferenţă minimă, gândiţi-vă cum a fost în 2024, care arată că facturile au fost plătite, chiar şi cele restante de mult timp, iar Ministerul Dezvoltării a anunţat că la finalul anului toate facturile au fost plătite”, a mai spus Ilie Bolojan.

El a criticat fostele guverne pentru creșterea deficitelor și a inflației în anii 2023-2024, susținând că măsurile populiste luate în scop electoral au agravat situația economică: „Este anormal şi imoral ca atunci când guvernele noastre, guvernele care au fost în 2023-2024, au dat foc la acoperişul casei României, adică au generat deficite prin aruncarea banilor către toate direcţiile, în scop electoral, în mod evident, prin inflaţia care a fost generată, să vii şi să-l critici pe cel care vine să stingă focul, pentru că atunci când stingi focul, în mod inevitabil, apa mai distruge câte ceva care oricum n-ar fi putut fi salvat”.

Ilie Bolojan a declarat că actuala clasă politică trebuie să dea dovadă de responsabilitate și echilibru în gestionarea situației economice, indiferent de disputele politice.

„Asta nu este un lucru normal şi cred că este un aspect de responsabilitate din partea noastră ca, ştiind ceea ce am preluat şi ceea ce se poate face, în afara disputelor politice, în afara unui context sau altul, să fim responsabili pentru această ţară şi să ne comportăm în mod raţional”, a comentat premierul.