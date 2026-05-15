„Lamine Yamal a ales să incite la ură împotriva Israelului, în timp ce soldații noștri luptă împotriva organizației teroriste Hamas, o organizație care a masacrat, violat și ars copii, femei și bătrâni evrei pe 7 octombrie (2023)”, a scris joi ministrul Israel Katz pe X.

Yamal, în vârstă de 18 ani, a fluturat un steag palestinian de mari dimensiuni dintr-un autocar descoperit, în timpul paradei echipei FC Barcelona, care a străbătut orașul luni. Parada a atras aproximativ 750.000 de oameni veniți să sărbătorească titlul de campion câștigat cu o zi înainte, au declarat autoritățile locale.

Yamal, care este musulman, a postat pe contul său de Instagram fotografii în care apare ținând steagul.

Guvernul Spaniei și o mare parte a populației sale au criticat dur operațiunile militare ale Israelului, care au ucis zeci de mii de palestinieni în Gaza, ca răspuns la atacul surpriză al Hamas din 2023.

La nivel mondial, s-a înregistrat o reacție negativă împotriva Israelului din cauza bilanțului uman al războiului din Gaza, care s-a extins și în domeniul sportului și al culturii. Au avut loc proteste în fotbal, ciclism și baschet. Ediția de anul trecut a cursei cicliste Vuelta a Spaniei a fost întreruptă în repetate rânduri de protestatari nemulțumiți de participarea unei echipe de ciclism susținute de Israel.

Yamal va reprezenta Spania la Cupa Mondială de fotbal de luna viitoare, care se va desfășura în America de Nord.

Premierul spaniol se declară „mândru” de Yamal

Şeful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, s-a declarat „mândru” de starul FC Barcelona, Lamine Yamal, care a fluturat un drapel palestinian în timpul sărbătoririi titlului câştigat de FC Barcelona, stârnind acuzaţii de „incitare la ură” din partea Israelului, relatează AFP.

„Cei care cred că fluturarea steagului unui stat înseamnă «incitare la ură» fie şi-au pierdut minţile, fie sunt orbiţi de propria lor meschinărie. Lamine a exprimat pur şi simplu solidaritatea cu Palestina pe care o simt milioane de spanioli. Un motiv în plus să fim mândri de el”, a scris Pedro Sanchez pe X.