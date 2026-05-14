Aceștia vindeau pe internet suplimente alimentare neautorizate, despre care pretindeau că pot înlocui tratamente medicale, pentru boli grave, de la diabet până la cancer. Ca să fie convingători, au folosit fără drept numele și imaginea unor persoane publice, și chiar au creat conturi false.

Peste 100 de percheziții în 12 țări au marcat începutul unor investigații complexe, în mai multe dosare de înșelăciune, fals informatic, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat.

Victimă: ”Am citit azi reclama cum a făcut doctorul, e de la compania dumneavoastră, nu?”

Autor: ”Da.”

Victima: ”Și 20..30 de zile ar fi tratamentul complet ?”

Autor: ”Nu, tratamentul este de 45 de zile. Asta e la... nu la toate persoanele își face efectul. Depinde și de vârstă , de mai mulți factori. Adică își face efectul 100% dar nu la toate persoanele la fel . cu cât îl folosești mai mult cu atâta are efect mai mult.”

Astfel de discuții despre suplimente naturale cu așa zise efecte miraculoase pentru boli oncologice, cardiovasculare sau pentru diabet au avut loc cu zecile, în fiecare zi, din 2019 încoace, spun anchetatorii.

Sunt 30.000 de victime, atât în România, cât și în alte țări din Uniunea Europeană.

Gruparea formata din români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi era sprijinită de o rețea de colaboratori în online .

Liderii înființau firme, prin intermediul cărora se comercializau suplimente alimentare. Aveau sedii sociale și conturi în care încasau banii proveniți din vânzări, dar și site-uri unde își expuneau produsele.

Multe nu aveau autorizație pentru a fi vândute în Europa. Colaboratorii făceau reclama mincinoasă pe internet. Costul unui supliment era în medie de 35 de euro. La fiecare vânzare colaboratorul încasa un comision, iar restul mergea către firmă.

Andreea Marinescu, corespondent PRO TV: "Ca să fie cât mai convingători, colaboratorii spuneau că mai multe persoane publice - oameni de televiziune, medici, actori, jurnaliști - au folosit cu succes produsele naturiste promovate de ei. În realitate, însă, niciunul dintre ei, fie că vorbim de Florin Piersic, Andra, Irina Loghin, Amalia Enache, Mihai Morar, Horia Brenciu sau medicii Beatrice Mahler, Leon Dănăilă, Tudor Ciuhodaru și lista poate continua - nu le-au folosit vreodată și nu au avut vreun contract semnat cu ei. Totul era o înșelăciune”.

Cătălin Scărlătescu: ”Mi-au scris oamenii să mă întrebe dacă sunt vraci, că făcuseră cu mine și cu AI că știu eu ... nu știu ce medicament pentru d-astea ... gastro, să le dau eu rețetă, dar eu nu dau rețete d-astea, le-am zis că eu fac doar mâncare pentru îngrășat și că nu e adevărat nimic.”

Horia Brenciu: ”Mi-au scris oamenii, ceva unguent pentru genunchi, nu știu, le-am zis că eu nu fac așa ceva și că singurul lucru pe care îl vând eu și fac reclamă e acolo la Sala Palatului.”

Conf. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe: ”În primul rând, m-au sunat pacienții, dornici să afle dacă există vreun leac minune, pe care îl recomand pe net, și le am spus de la început că este vorba despre o mare țeapă, la un click sau un net distanță. Am sesizat autoritățile.”

Potrivit anchetatorilor, atunci când primeau reclamații de la clienți că produselele nu aveau efectul promis infractorii le botezau altfel și le lansau că noutăți absolute pe piață. Peste 400 de astfel de denumiri date unor suplimente au fost identificate în ancheta care este abia la început.

Polițist: "Suspecții îi convingeau pe oameni să renunțe la medicamentele recomandate de doctori pentru boli grave, chiar și pentru cancer, ca să cumpere suplimente prezentate ca fiind naturale, ele fiind periculoase și neautorizate. Am descoperit că exploatau persoane vârstnice, se prezentau ca specialiști medicali, foloseau site-uri clonate, îi contactau prin telefon pentru a-i păcăli să cumpere medicamente periculoase.”

În urma celor 18 percheziții făcute în Romania și șapte în Republica Moldova, 16 persoane au fost luate de acasă cu trupele speciale, șase dintre ele au primit control judiciar, iar patru sunt arestate preventiv .

La noi în țară, prejudiciul depășește 14 milioane de lei. Procurorii au audiat deja 60 de victime, care au plătit doar ele pentru suplimente în jur de 100.000 de lei. La nivel internațional, paguba trece de 200 de milioane de euro.