În schimb, este vesel, mai ales că o are lângă el pe mamă. Deocamdată, nimeni nu-l presează să povestească prin ce a trecut. El a dispărut și a fost căutat de sute de voluntari, polițiști, jandarmi și salvamontiști.

Cei care l-au zărit prima oară, din elicopter, spun că stătea cuminte pe pământ. Părea că-i așteaptă și le-a făcut cu mâna.

Toma Zerestea, tatăl copilului: „Cere tot timpul apă și mâncare. La toată lumea le cere. Cine vine la el, că e vedeta spitalului, toată lumea merge să facă poze, el cere gustare, gustare, gustare, gustare. Și vrea acasă. Numai el știe prin ce-o trecut, prin spaimă, frică."

În cele două nopți pe care Alexandru le-a petrecut sub cerul liber temperatura a coborât până la 6 grade Celsius. Luni spre marți a plouat aproape în continuu, iar în următoarele 24 de ore aversele au continuat. S-au adunat în total peste 10 litri pe metru pătrat. În plus, zona e frecventată de urși și mistreți.

Dan Popescu, șeful Salvamont Sibiu: „Am fost atenționați în prima noapte, din dronă, că deasupra noastră într-o poiană se află un urs la câteva sute de metri. Am început să facem un zgomot și după care ne-au confirmat din dronă că acesta s-a îndepărtat”.

Copilașul a parcurs o distanță mare.

Nicoleta Ocneriu, ghid montan: „A reușit să străbată prima muchie, care are aproximativ 700-800 de metri. A coborât, a urcat din nou altă muchie. Este un traseu greu, pentru că sunt foarte multe râpe, el s-a dus la nimereală și nu se știe ce a făcut, nu se știe cât timp a așteptat, asta rămâne să se investigheze, probabil, în funcție de urme."

Toată lumea spune că supraviețuirea lui că a fost un miracol. Fost vânător de munte, George Pascaru organizează acum tabere pentru copii în natură și are o explicație pentru cum a rezistat Alexandru.

George Pascaru: „Deci el și-a găsit un loc, și-a găsit un culcuș unde a stat ghemuit, unde a avut un adăpost deasupra capului. Consider că vremea a ajutat și că e posibil să fi băut apă dintr-o baltă, unde a găsit el”.

Iar un psiholog spune că, la 5 ani, copiii nu intră în panică, precum adulții.

Mihai Copăceanu, psiholog clinician: „Frica de moarte nu este atât de gravă, de angoasantă, de catastrofală, precum în cazul unui adult. Psihologic vorbind, sunt mult mai echilibrați decât un adult în această situație, care poate fi foarte disperat."

Deocamdată, băiețelul nu a fost întrebat prin ce a trecut în pădure. Părinții vor să-l protejeze.