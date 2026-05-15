Modulul modern poate găzdui până la 6 persoane și se află în gospodăria uneia dintre cele 24 de familii care mai trăiesc în localitate.

Este doar primul dintre cele aproximativ o sută de module care vor fi amplasate pe Via Transilvanica, acolo unde numărul drumeților l-a depășit pe cel al locurilor de cazare.

Refugiu modern în satul Șapartoc

Noul refugiu de pe traseul Via Transilvanica se află în localitatea Șapartoc, în curtea unei familii tinere, care a început să aducă turiști dornici de timp petrecut în natură.

Radu Moldovan, gazda modulului: „Activitatea începe mai intens în aprilie și merge până la instalarea frigului. Avem și în perioada de iarnă, noi îi primim indiferent de anotimp. Vin din toate colțurile lumii, de toate vârstele și ne încântă foarte mult."

Alin Ușeriu, fondator Via Transilvanica: „Modulul acesta nou va fi ca o rețea pe toată Via Transilvanica. Acolo unde unul profită foarte mult că este singur și nu mai are destule locuri de cazare și ar putea scumpi nejustificat, noi am putea pune acest modul de găzduire.”

Paul Burzo, coordonator proiect: „Modulele de găzduire sunt niște proiecte sociale și asta o să rezolve: conexiunea, practic modul în care se conectează oamenii care vin pe traseu din nenumărate țări cu oamenii din Șapartoc."

Ruxandra Stancu, director de comunicare E-INFRA: „Infrastructura nu înseamnă doar rețele, construcții și conectivitate, înseamnă conectare între oameni, comunitățile locale și locurile deosebite care trebuie descoperite în România.”

Turism în creștere pe Via Transilvanica

Spațiul de cazare are locuri de dormit, baie, dar și aer condiționat.

Anul trecut, Via Transilvanica a fost parcursă de peste 120.000 de drumeți, dintre care aproape un sfert au fost străini. Asociația Tășuleasa Social își propune ca în următorii ani să amplaseze astfel de module de cazare pe traseu, la distanțe regulate, pentru a susține turismul rural și comunitățile locale.