Acesta va regăsi acolo, din vară, toate documentele medicale, scrisorile medicale, biletele de trimitere şi reţetele.

"Noua platformă informatică a Casei de Asigurări de Sănătate, noul PIAS, are un modul nou care se numeşte portalul eSănătateamea, sau portofelul digital de sănătate al pacientului. Este spaţiul virtual al fiecărui pacient, este locul unde pacientul îşi regăseşte dosarul medical de sănătate, sau va regăsi din vara acestui an dosarul medical, va regăsi toate documentele medicale, scrisori medicale, bilete de trimitere, reţete, bilete de externare şi îşi va regăsi şi decontul aferent fiecărui serviciu medical", a declarat Horaţiu Moldovan, miercuri, la Medika TV.

El a precizat că pacientul va putea vedea în acea platformă informatică şi cât au costat serviciile medicale de care a beneficiat.

"Ceea ce medicul raportează în puncte la sfârşit de lună, în acest portofel digital al pacientului, în portalul eSănătateaMea, se va cuantifica în bani, în lei, şi acolo pacientul va vedea. Am fost la o consultaţie la cardiologie şi consultaţia şi toate serviciile pe care le-am primit au costat atât. Am fost internat în spital, iar Casa de Asigurări de Sănătate a decontat pentru mine atât", a explicat preşedintele CNAS.

El a mai anunţat că va exista o platformă online în care cetăţenii pot vedea pe ce cheltuieşte banii CNAS.

"Vom face o platformă online prin care vom expune toţi indicatorii de activitate şi începem cu spitalele publice din România, iar această platformă se va actualiza ulterior în lunile care urmează cu toate domeniile de asistenţă, astfel încât toată lumea să ştie exact pe ce cheltuieşte Casa de Asigurări de Sănătate banii, câţi bani pe fiecare domeniu de activitate, câţi bani cheltuieşte Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pe medicina de familie, pe ambulatoriul de specialitate, câte servicii au fost decontate şi mergem din acest punct de vedere cu un grad de granularitate cât mai mare, astfel încât să existe transparenţă totală", a menţionat Horaţiu Moldovan.