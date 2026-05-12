Nu există semne ale unui focar mai amplu - spune șeful Organizației Mondiale a Sănătății, dar responsabilii se așteaptă să mai apară și alte cazuri de infectare.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general al OMS: „Putem spune cu încredere că această etapă a operațiunii a fost un succes. După cum ați auzit de la prim-ministrul Pedro Sánchez, toți pasagerii au debarcat și au părăsit Tenerife. Iar nava Hondius se îndreaptă acum spre Țările de Jos. Până în prezent, au fost raportate 11 cazuri, inclusiv trei decese. Toate cele 11 cazuri sunt în rândul pasagerilor sau al membrilor echipajului navei”.

A fost confirmată infectarea cu hantavirus a unui pasager spaniol. Iar la Paris, femeia care ieri era în stare gravă rămâne la reanimare, dar acum starea ei este considerată stabilă.

În Franța, nu doar pasagerii debarcați de pe nava de croazieră sunt plasați în carantină strictă la spital, pentru șase săptămâni, ci și 22 de persoane de contact ale acestora.

Abordarea este diferită în cazul celor 20 de pasageri britanici repatriați. Aceștia sunt ținuți în carantină la spital 72 de ore, timp în care sunt testați în mod repetat.

Robin May, Agenția Națională pentru Sănătate Publică din UK: „Dacă testele vor fi negative, vor fi plasați în izolare, în multe cazuri la propriile domicilii, dar asta depinde foarte mult de circumstanțele individuale în care trăiesc, cu cine locuiesc, cum e împărțită locuința”.

În schimb, protocolul anti-hantavirus implementat în Statele Unite nu impune neapărat carantina.

Dr. Aneesh Mehta, Emory Healthcare: „O persoană a prezentat simptome înainte de îmbarcarea în avion pe insulele Canare, iar a doua persoană rămâne asimptomatică, dar este contact apropiat cu prima persoană. Aici, la Unitatea Emory din Atlanta, o persoană primește tratament, iar cealaltă este monitorizată și evaluată”.

Ceilalți 16 americani repatriați încă se află, pentru testare și evaluare, într-o unitate specială din Nebraska.

Dr. Angela Hewlett: „Încurajăm carantina în unitatea specială de aici (din Omaha - Nebraska), pentru că avem capacitatea de a îngriji pacienții, dacă încep să prezinte simptome. Asta nu e neapărat cazul dacă se izolează la domiciliu, în orașele lor, unde poate că nu au în imediata apropiere spitale care să le poată oferi același tip de îngrijire”.

Experții insistă totuși că focarul de hantavirus izbucnit pe nava de croazieră nu riscă să se transforme în următoarea pandemie.

Dr. David Fitter, CDC: „Această tulpină nu se transmite ușor. E nevoie de contact cu secreții corporale ori să respiri lângă cel bolnav, să împărți obiecte personale, cum ar fi periuța de dinți etc. Deci este foarte diferit de un virus respirator obișnuit”.