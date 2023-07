Cum arată Păpușa asiatică, dominatoarea care are cupă G la sutien și face milioane de dolari umilind bărbații. GALERIE FOTO

„Am lucrat la Subway - acum bărbații mă plătesc cu 500 de dolari pe oră ca să-i umilesc" spune bomba sexy, care ăși face reclamă pe Instagram și alte rețele sociale.

După ce a absolvit universitatea, Asia Doll- cum își spune ea-, a lucrat ca stripteuză, dar și în popularul magazin de sandvișuri. Așa că a renunțat la salariul minim pe care îl primea pentru slujba de la 9 la 5 la Subway și s-a poziționat bine de tot în industria sexului.

A descoperit că are un talent deosebit ca să facă bani din degradarea bărbaților- chiar ei adesea bine plătiți.

„Am văzut un tipar la bărbații cărora le place să fie umiliți. Nu spun că acest lucru e universal valabil, dar mulți dintre ei au poziții superioare la locul de muncă, iar în viața de zi cu zi le place să fie într-o poziție joasă de supunere sexuală, pentru a echilibra rolurile lor dominante în viața reală.

Or, au avut deja multe experiențe sexuale și au nevoie de o nouă formă de stimulare. Lucrurile normale devin plictisitoare pentru ei" a declarat Asia Doll pentru Daily Star.

Fotomodelul cu cupa G la sutien cere 500 de dolari pe oră pentru o sesiune de umilire prin SMS.

Și, cu siguranță, are dreptate când spune că ele nu vor ceva "normal".

Deși Asia Doll câștigă mult mai mult într-o oră decât atunci când făcea sandvișuri, munca este mult mai grețoasă decât cea din spatele tejghelei de la Subway, recunoaște ea.

Unor bărbați le place să fie hărțuiți cu remarci răutăcioase despre mărimea penisului lor - sau despre performanțele lor, iar altora le place să cedeze în fața cererilor sumbre ale dominatoarei.

Nu trebuie să se dezbrace

Ea nu se teme să-și umilească clienții - chiar dacă trebuie să-i privească cum își mănâncă propriile fecale.

„Nu mai suportam ideea de a lucra de la 9 la 5", a explicat Asia Doll.

„Așa că îmi place să umilesc bărbații, cel puțin din punct de vedere financiar, pentru că nici măcar nu trebuie să mă dezbrac. Plătesc bine - nu aș face-o pe gratis. Cer 500 de dolari pe oră de sesiune de mesaje. Le spun că nimeni nu îi vrea și că nu au de ales decât să plătească fetele online pentru puțină atenție, lucruri cu adevărat răutăcioase."

Asia Doll nu trebuie să facă nicio poză în schimb - tot ceea ce vor bărbații este să fie umiliți de către populara creatoare de conținut, din Canada.

Pe lângă munca ei de dominatoare, frumoasa se dedă și la jocuri de rol pe care le postează adesea celor 358.000 de urmăritori ai săi de pe Instagram.

„Am început să postez conținut online în urmă cu cinci ani, dar am ajuns la performanță de abia în ultimul an", a declarat ea. Am început pentru distracție și nu m-am gândit niciodată că aș putea trăi din asta cu normă întreagă. Am început să fac sume de patru cifre și am ajuns la șase cifre- milioane de dolari, anual, n.r”

Sursa: Daily Star Etichete: , , , , Dată publicare: 13-07-2023 21:15