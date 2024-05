Bărbatul care a încercat să îl asasineze pe premierul slovac Robert Fico, legături cu o grupare paramilitară pro-rusă | FOTO

Scriitorul Juraj Cintula, bărbatul în vârstă de 71 de ani care l-a împușcat pe Robert Fico, prim-ministrul Slovaciei, ar putea avea legătură cu Slovenskí Branci, o grupare paramilitară pro-rusă.

Jurnalistul de investigație Szabolcs Panyi a postat pe platforma de socializare X două fotogtafii ale unor postări de pe Facebook ale Slovenskí Branci, care arată că este vorba despre același bărbat care a încercat să îl asasineze pe Fico.

‼️????????Wow. Looks like Slovak PM Robert Fico's reported assailant, writer Juraj Cintula, was associated with pro-Russian paramilitary group Slovenskí Branci (SB). Their leader was even trained by Russian ex-Spetsnaz soldiers. Read more on @VSquare_Project ????https://t.co/2IzSHwq54d pic.twitter.com/M9fgp186R3