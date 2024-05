Românii care vor primi bani în plus de la stat. Sumele care le vor fi virate în cont

Pe de altă parte, deşi subvențiile au crescut, și s-au ridicat la miliarde de euro în ultimii 10 ani, specialiștii spun că banii nu au fost folosiți eficient de fermieri, și suntem sub media Uniunii Europene.

Pentru că cererea a fost mare din partea fermierilor, autorităţile au decis să aloce bani în plus faţă de cei 800 de milioane promişi celor afectaţi de război.

Ajutorul de un miliard de lei este sub formă de subvenţii pentru crescătorii de porci, păsări şi cultivatori. Aceştia din urmă vor primi şi cei mai mulţi bani. De data aceasta, beneficiari pot fi şi persoanele fizice, nu doar firmele.

Ajutorul este de 100 de euro - în cazul cultivatorilor, sumă ce se acordă pe hectar. Un crescător va primi aceeaşi sumă pentru trei porci crescuţi pentru consum. Iar la păsări - banii se acordă la 142 de pui de carne sau 71 de găini outoare.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii: „Anul acesta, subvenţiile de la UE, sprijinul pe care noi îl dăm granturi pentru fermieri reprezintă 4 miliarde de euro, este aproape cu 1,3 miliarde de euro mai mult faţă de 2023.”

Specialiştii spun că măsura e târzie, fermierii noştri pierzând tot mai mult teren în regiune.

Gabriel Razi, specialist agricultură: „Este o măsură pur politică, o promisiune făcută anterior de guvern, făcută fermierilor, bineînţeles a fost solicitată de fermieri în cadrul distorsiunilor de piaţă generate de războiul din Ucraina, însă măsura vine târziu şi arata ca fiind insuficientă dacă discutăm din punctul de vedere al competitivităţii, însă mai ajută în momentul acesta. E ca şi cum ai trata o fractură cu aspirină.”

De altfel, la cereale suntem sub eficienţa medie a Uniunii Europene. În ultimii 10 ani, la 5 milioane de hectare de grâu, orz şi porumb, am câştigat doar 600 de kg la hectar de marfa în plus produsă, deşi în agricultura noastră s-au pompat subvenţii de miliarde de euro. Au fost bani de la Uniunea Europeană şi de la bugetul naţional.

Producţia de cereale a variat în ultimul deceniu. Dacă în 2013 produceam peste 20 de milioane de tone de grâu, orz şi porumb, şi am ajuns la aproape 27 de milioane în 2021, anul trecut am frânat spre 23 de milioane de tone.

Asta înseamnă, spun specialiştii, ca banii nu au fost folosiţi eficient de fermieri. Cu alte cuvinte, într-un an bun agricol, câştigăm 3 milioane de tone la cereale, iar când este secetă pierdem tot 3 milioane de tone.

La producţia de carne de porc, declinul este abrupt. Anul trecut a fost tot pe scădere, fiind sacrificaţi 3,7 milioane de porci. În 2022, fuseseră tăiaţi 3,8 milioane, iar în 2013 - 4,8 miloane.

Numai la carnea de păsări sunt creșteri.

